라온시큐어, 일본서 생체인증 이용자 1000만명 돌파…'터치엔 원패스' 확산 가속

라온시큐어 라온시큐어 close 증권정보 042510 KOSDAQ 현재가 8,600 전일대비 40 등락률 -0.46% 거래량 17,082 전일가 8,640 2026.04.06 12:42 기준 관련기사 라온시큐어, 업스테이지와 전격 맞손…에이전틱AI 보안 시장 선점 박차 [클릭 e종목]"라온시큐어, 올해 최대 실적 전망…에이전틱AI 보안 자동화 플랫폼 도약" 라온메타, 대한작업치료사협회와 가상실습 분야 공동개발 협약 전 종목 시세 보기 가 일본 디지털 인증 시장에서 1000만명 이상의 이용자를 확보하며 핵심 사업자로 자리잡았다.

AI 보안·인증 플랫폼 기업 라온시큐어(대표 이순형·이정아)는 AI 기반 생체인증 플랫폼 '터치엔 원패스(TouchEn OnePass)'의 일본 월간활성이용자(MAU)가 지난달 1000만명을 넘어섰다고 6일 밝혔다.

터치엔 원패스는 비밀번호나 별도 인증서 없이 지문, 안면, 정맥 등 생체정보를 활용해 간편하면서도 안전한 본인인증을 지원하는 서비스다. 이용자 수 증가가 곧 실적 성장으로 이어지는 구독형 구조인 만큼, MAU 확대는 안정적인 반복 매출 창출로 연결되고 있다.

기술적으로는 글로벌 생체인증 협의체인 FIDO 얼라이언스의 표준 인증을 세계 최초로 획득했으며, 최근에는 AI를 기반으로 이상 행위를 즉시 탐지하고 차단하는 능동형 보안 체계도 구축했다.

라온시큐어는 2020년 7월 일본 시장에 터치엔 원패스를 처음 출시한 이후 꾸준히 현지 공략을 이어왔다. 특히 지난해에는 일본 최대 인터넷은행 스미신SBI네트은행과 자회사 네오뱅크테크놀로지스 등과 약 35억원 규모의 공급 계약을 체결하며 시장 내 입지를 확대했다.

이와 함께 금융, 교육, 연구기관 등 다양한 분야에서 도입이 확산되면서 이용자 증가세도 빠르게 이어지고 있다. 출시 약 4년 만에 MAU 500만명을 확보한 데 이어, 추가 500만명 확보에는 2년이 채 걸리지 않았다. 초기 안착 이후 성장 속도가 두 배 이상 빨라졌으며, 최근에도 월평균 약 20만명씩 이용자가 증가하고 있다.

이는 터치엔 원패스가 일본 시장에서 초기 도입 단계를 넘어 본격적인 확산 국면에 진입했음을 보여준다. 일본 내 패스워드리스 인증 수요 확대와 보안 규제 강화 흐름 속에서, FIDO 기반 인증을 선제적으로 상용화한 전략이 주효했다는 평가다.

이번 MAU 1000만명 돌파는 단순한 해외 가입자 확대를 넘어 일본 디지털 신뢰 시장 전반으로의 사업 확장 가능성을 보여준다는 점에서도 의미가 있다. 금융, 교육, 연구 분야에서 축적된 운영 경험은 향후 추가 시장 확대의 기반이 될 것으로 보인다.

라온시큐어는 에이전틱AI 확산에 따라 신원 검증과 권한 통제의 중요성이 커지는 흐름에 대응해, 원패스를 통해 축적한 기술력과 운영 경험을 바탕으로 디지털 신뢰 인프라 사업을 확대할 계획이다. 또한 이용자와 AI를 모두 포괄하는 인증 체계 고도화에도 주력하고 있다.

이순형 라온시큐어 대표는 "터치엔 원패스의 MAU 1000만명 돌파는 기술력과 현지 맞춤형 서비스 전략이 대규모 실사용 환경에서 성과로 이어졌음을 보여준다"며 "에이전틱AI 확산으로 디지털 인증의 중요성이 더욱 커지는 만큼, 글로벌 시장에서 사람과 AI를 아우르는 디지털 신뢰 인프라 기업으로 도약하겠다"고 말했다.

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한편 라온시큐어는 구글, 마이크로소프트, 삼성전자, 아마존, 애플 등과 함께 FIDO 얼라이언스 이사회에 참여해 의결권을 행사하고 있으며, 해외 시장 성과와 더불어 디지털 인증 국제 표준 논의에서도 입지를 강화하고 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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