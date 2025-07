"미·중, '관세 휴전' 90일 추가 연장 예상…정상간 담판 가능성"(종합)

돌파구보단 입장 확인…"상징적 합의"

정상회담 전 준비단계…APEC서 미·중 만나나

미국과 중국이 28~29일(현지시간) 스웨덴 스톡홀름에서 열릴 예정인 고위급 무역 회담에서 관세 휴전을 90일간 추가 연장하는 데 합의할 것으로 보인다고 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 27일 양국 소식통을 인용해 보도했다. 미·중 관세 휴전이 11월까지 연장될 가능성이 제기되며 10월 말 한국에서 개최되는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 직접 무역 협상에 나설 수 있다는 관측이 나온다.

양국은 스콧 베선트 미 재무부 장관과 허리펑 중국 국무원 부총리 등이 참석한 가운데 열리는 이번 3차 고위급 무역 회담에서 초고율 관세 인하 기간 연장 등을 논의할 예정이다.

이번 회담에서 양국은 주요 쟁점 사안에 대한 구체적인 돌파구를 마련하기보다 각자 입장만 밝힐 예정이라고 SCMP는 소식통을 인용해 보도했다. 한 소식통은 양국이 추가 90일 유예 기간 동안 서로에게 추가 관세를 부과하지 않고 다른 수단으로도 무역전쟁을 확대하지 않기로 합의할 것이라고 전했다. 세 자릿수 관세 전쟁을 벌이던 미·중은 지난 5월 제네바 회담에서 90일간 관세를 각각 115%포인트씩 낮추기로 합의했다. 이 조치는 8월 12일 만료될 예정이다. 유예 기간이 90일 추가 연장되면 관세 휴전은 오는 11월까지 이어진다.

앞서 지난 22일 베선트 장관은 폭스 비즈니스 인터뷰에서 미·중 간 3차 고위급 무역 회담에 대해 "우리는 '연장될 것으로 보이는 것(what is likely an extension)'에 대해 해결할 것"이라며 초고율 관세 유예 연장을 시사했다. 트럼프 대통령은 이날 저녁 영국 스코틀랜드에서 우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장과 회동에 앞서 "중국과 합의에 매우 근접했다"고 밝혔다.

스웨덴 싱크탱크 안보개발정책연구소의 니클라스 스완스트롬 소장은 "돌파구가 될 것 같진 않다"면서도 "아무 성과도 나오지 않는다면 실망스러울 것이기 때문에 작더라도 상징성 있는 합의가 나올 것이라 본다"고 했다.

트럼프 대통령은 정상 간 직접 소통하는 '톱다운' 방식의 협상을 선호하는 만큼 이번 3차 고위급 회담이 미·중 정상회담 개최를 위한 준비 단계라는 분석도 나온다. 전날 소식통을 인용한 SCMP 보도에 따르면 트럼프 대통령은 APEC 정상회의에 가기 전 방중하거나, APEC 정상회의 기간 별도로 시 주석과 회담할 가능성이 높다.

필립 르 코르 프랑스 ESSEC 비즈니스 스쿨 아시아 프로그램 책임자는 10월 말 한국 경주에서 열리는 APEC 정상회의에서 트럼프 대통령과 시 주석 간 회담에서 무역 합의가 이뤄질 수 있다고 분석했다. 그는 "이(3차 회담)를 통해 사람들은 아직 잘 알려지지 않은 합의의 세부 내용을 파악할 수 있을 것이며, 그다음은 두 정상 간 만남이 될 것"이라고 말했다.

아울러 펜타닐 관세도 이번 회담 주요 의제가 될 것으로 보인다. 앞서 열린 1, 2차 고위급 회담은 무역 긴장 완화에 초점을 뒀다. 세 명의 소식통은 이와 달리 이번 회의에서는 중국이 미국에 펜타닐 관련 관세 문제를 제기할 예정이라고 전했다. 트럼프 대통령은 지난 3월 중국이 미국으로의 펜타닐 유입을 막기 위해 충분한 조치를 취하지 않았다며 중국에 20% 관세를 부과한 바 있다.

싱크탱크 피터슨국제경제연구소(PIIE)는 유예 조치가 적용된 현재 중국산 수입품에 대한 미국의 평균 관세율이 51.1%에 달한다고 평가했다. 이는 앞서 트럼프 1기 행정부 때 부과한 대중 관세에 기본관세(10%), 펜타닐 관세(20%) 등을 모두 합한 수치다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



