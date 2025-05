롯데시네마, BTS 제이홉 월드투어 콘서트 생중계

제이홉 월드투어 ‘HOPE ON THE STAGE in JAPAN’ 라이브뷰잉. 롯데시네마 AD 원본보기 아이콘

롯데시네마가 그룹 방탄소년단(BTS) 제이홉의 월드투어 콘서트를 라이브뷰잉(위성 생중계)으로 선보인다고 22일 밝혔다.

일본 교세라 돔 오사카에서 오는 31일 열리는 '제이홉 투어 호프 온 더 스테이지 인 저팬(j-hope Tour HOPE ON THE STAGE in JAPAN)'은 제이홉의 첫 솔로 월드투어를 매듭짓는 공연이다. 지난 2월 서울을 시작으로 북미와 아시아를 거쳐 총 15개 지역, 31회 공연이 진행됐다.

이번 콘서트에서 제이홉은 'MORE', '방화 (Arson)', 'NEURON (with 개코, 윤미래)' 등을 비롯해 신곡 'Sweet Dreams (feat. Miguel)', 'MONA LISA' 무대를 선보일 예정이다.

'j-hope Tour HOPE ON THE STAGE in JAPAN' 라이브뷰잉은 오는 31일 오후 6시 15분 롯데시네마 월드타워, 건대입구, 부산본점 등 전국 28곳에서 진행된다. 롯데시네마 홍대입구, 김포공항, 청량리, 대전센트럴, 동성로, 부산본점에서는 콘서트장과 가장 흡사한 '광음시네마' 상영으로 관객과 만난다.

롯데시네마는 라이브뷰잉 기념 특전인 제이홉의 '스페셜 엽서'와 '포토 카드'도 증정한다. 김세환 롯데컬처웍스 엑스콘팀장은 "극장 중계를 통해 현장에서는 놓치기 쉬운 디테일을 큰 스크린으로 보는 라이브뷰잉에 많은 관심 바란다"고 당부했다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>