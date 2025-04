한국타이어 후원 '포뮬러 E 시즌 11' 마이애미 개최

'GEN3 에보'로 톱티어 기술력 뽑내

한국타이어앤테크놀로지는 세계 최고 전기차 레이싱 대회 'ABB FIA 포뮬러 E 월드 챔피언십' 다섯번째 라운드 '2025 마이애미 이-프리(E-PRIX)'가 오는 12일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미에서 개최된다고 8일 밝혔다.

23 ROWLAND Oliver (gbr), Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 05, action during the Sao Paulo ePrix, 1st round of the 2024-25 ABB FIA Formula E World Championship, on the S찾o Paulo Street Circuit from December 4 to 7, 2024 in Sao Paulo, Brazil - Photo Julien Delfosse / DPPI

