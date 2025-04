[SCMP 칼럼] 저무는 달러의 해…무엇이 대체할 수 있을까

쇠퇴 조짐 보이는 달러 패권

달러 가치는 얼마나 더 떨어질까. ‘과도한 특권: 달러의 흥망성쇠’ 저자인 배리 아이켄그린 UC버클리 경제학·정치학 교수는 최근 파이낸셜타임스(FT) 기사에서 전후 국제 경제 시스템의 중심축이었던 미국 달러가 근본적인 쇠퇴기에 접어들 수 있다고 지적했다. 그러나 이러한 달러 지배력 약화를 막을 수 있을지는 불확실하다.

미국 워싱턴에서는 과감한 정책이 요구되는 시점에 도널드 트럼프 미국 행정부가 새로운 국제 통화 협정을 고려하고 있다는 이야기가 나오고 있다. 이는 1985년 뉴욕 플라자 호텔에서 체결된 ‘플라자 합의’ 이후 수십 년 만에 도모하는 새로운 시도가 될 수 있다. 당시 플라자 합의는 미국이 독일, 일본 등과의 무역 적자를 줄이기 위해 달러 가치를 낮추는 데 초점을 맞췄다. 이번에는 도널드 트럼프 미국 대통령의 플로리다 거주지 이름을 따서 ‘마러라고 합의(Mar-a-Lago Accord)’라고 불릴지도 모른다.

이는 겉으로 보기엔 좋은 아이디어일 수 있지만, 트럼프 대통령이 미국의 수출 경쟁력을 위해 약달러를 원하면서도 달러가 여전히 세계 최고의 기축 통화로 남기를 바란다는 점에서 모순적이다. 도쿄 국립정책연구소 경제학 교수인 위칭 싱과 같은 전문가들은 마러라고 합의가 실현될 가능성에 회의적이다. 그는 최근 일본 외신기자클럽(FCCJ) 세미나에서 "중국과 일본이 합쳐 1조달러 이상의 미국 국채를 보유하고 있는 상황에서, 이들이 스스로 보유 자산을 평가절하하는 계획에 동의할 것이라는 생각은 순진하다"고 밝혔다. 그는 또한 "이러한 조치는 국제 통화로서의 달러 신뢰도를 크게 훼손할 것"이라고 경고했다.

경제학자 예스퍼 콜 역시 이 세미나에서 마러라고 합의와 같은 새로운 플라자 합의는 "불가능하다"고 일축했다. 그는 플라자 합의 당시에는 미국 연방준비제도(Fed), 독일 중앙은행(분데스방크), 일본 중앙은행(BOJ)이 외환 시장을 지배하고 있었지만, 현재는 외환 거래량이 최소 다섯 배 이상 증가하면서 중앙은행들이 통화 가치를 인위적으로 조정하는 것이 현실적으로 어렵다고 지적했다. 게다가 트럼프 행정부가 주요 교역국들과 관세 전쟁을 벌이는 상황에서 각국 중앙은행들이 협력해 달러 가치를 낮추는 전략을 지지하는 것은 어불성설에 가깝다.

국제 사회가 협력해 달러 가치를 낮추려는 움직임이 없다면, 달러의 미래는 어떻게 될까. 중국 및 러시아를 포함한 브릭스(BRICS) 국가들은 달러의 위상을 약화시키고 싶어하지만 그 속도가 너무 빠르면 금융 시장의 불안정을 초래할 수 있어 신중한 태도를 보이고 있다. 마찬가지로 금융 시장도 달러 가치의 급락을 원하지 않는다.

세계 경제가 분열하는 상황에서 새로운 국제 통화 체계가 필요하지만, 그것이 어떤 형태가 될 수 있을까. 마러라고 합의처럼 미국이 주도하는 협정이 실현될 가능성은 작다. 브릭스 국가들과 미국, 유럽, 기타 주요 경제국들이 협력하는 새로운 체계가 필요하다.

이는 결국 각국 지도자들이 국익만을 우선하는 태도를 버리고, 전 세계가 하나의 공동 운명체라는 인식을 가질 수 있느냐의 문제다. 그러나 현재 각국이 경제 정책보다 국가 안보와 국방에 집중하고 있는 상황을 고려하면, 합의된 통화·무역 정책이 마련되지 못한 채 세계 경제가 새로운 대공황으로 치달을 가능성도 있다.

트럼프 행정부의 관세 정책으로 인해 미국 증시는 흔들리고 있지만, 미국 달러는 상대적으로 안정적이다. 이는 미국 연방준비제도(Fed)와 미국 재무부에 대한 절대적인 신뢰 때문이라기보다는, 외화 보유액을 투자할 대안이 마땅치 않기 때문이다.

현재 세계에서 가장 규모가 큰 금융시장은 채권 시장이다. 증권산업협회(SIFMA) 자료에 따르면 2023년 기준 글로벌 채권 시장 규모는 140조7000억달러에 달한다. 이 중 미국 채권 시장은 55조3000억달러로 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 유럽, 중국, 일본의 채권 시장도 크지만 미국과 비교하면 규모가 작고 유동성도 부족하다. 특히 중국 시장은 자본 통제가 엄격해 투자 매력이 떨어진다. 반면 유럽연합(EU)은 자본시장 통합을 추진하고 있어, 향후 유로화의 매력이 높아질 가능성이 있다.

주식 시장도 마찬가지다. 글로벌 주식 시장의 총 가치는 2013년 65조달러에서 2023년 125조달러로 급증했는데, 이 중 미국이 압도적인 비중을 차지하고 있다.

이처럼 투자자들은 불완전한 국제 통화 체제 속에서 살아갈 수밖에 없는 운명에 처해 있다. 결국 세계 경제정책이 보다 성숙해질 때까지는 현 체제가 지속될 가능성이 높다.

트럼프 행정부가 100년 만기 국채 발행을 통해 달러 신뢰도를 유지하려 한다는 발상은, 현재 미국 경제정책의 얕은 사고방식을 보여주는 상징적인 사례다.

미국 달러는 점차 저물어가고 있다. 그러나 새로운 여명이 떠오를 것이라는 확신은 아직 보이지 않는다.

