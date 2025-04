뉴진스, 'OMG' 스포티파이 8억 스트리밍 돌파

그룹 뉴진스. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

그룹 뉴진스의 히트곡 'OMG'가 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 지난달 31일 기준 8억 스트리밍을 돌파했다.

2023년 1월 공개된 이 노래는 UK 개러지 리듬과 트랩 리듬을 섞은 통통 튀고 신나는 힙합 알앤비 장르다. 같은 앨범의 수록곡 'Ditto'와 함께 국내 주요 음원 차트 1, 2위를 휩쓸었고, 미국 빌보드 메인 송 차트 '핫 100'에 오르며 세계적인 인기를 누렸다. 또 미국 컨시퀀스와 AP통신 등 해외 유수 매체들이 발표한 '2023년 최고의 노래'에 선정되기도 했다.

뉴진스는 스포티파이에서 총 14개 억대 스트리밍 곡을 배출했다. 'OMG'가 8억 회 이상, 'Ditto'와 'Super Shy'가 7억 회 이상, 'Hype Boy'가 6억 회 이상, 'Attention'이 4억 회 이상, 'New Jeans'와 'ETA'가 3억 회 이상, 'Cookie'와 'Hurt', 'Cool With You'가 2억 회 이상, 'ASAP'와 'Get Up', 'How Sweet', 'Supernatural'이 각각 1억 회 이상 스트리밍됐다. 뉴진스가 지금까지 발표한 모든 노래의 스포티파이 합산 누적 스트리밍 횟수는 60억 회를 넘는다.





