BPA, 제2회 스마트 항만물류 혁신기술 국제학술콘퍼런스 개최

부산항만공사(BPA, 사장 강준석)는 오는 27일 부산대학교와 제2회 스마트 항만물류 혁신기술 국제 학술 콘퍼런스(IISPLL : International Conference on Innovation of Smart Port and Logistics)를 공동으로 개최한다.

이번 콘퍼런스는 지난 8월 한국해양대와 맺은 협약에 따라 추진하는 ‘지자체-대학 협력기반 지역혁신사업(RIS : Regional Innovation System)’으로 항만물류 분야 스마트화와 기술혁신을 주제로 열린다.

지역혁신사업(RIS)은 지자체와 대학 간 파트너십을 바탕으로 인재 양성-일자리 창출-정주여건 개선 등 혁신 생태계를 구축코자 정부(교육부)와 지자체가 공동으로 추진하며 부산에서는 한국해양대 등 14개 지역대학이 참여하고 있다.

BPA는 지역혁신 플랫폼의 3대 핵심 분야 중 ‘스마트 항만물류’분야에서 ‘O2O(Offline to Online) 항만물류 기업지원 샌드박스 구축’ 소과제 주관기관으로 참여 중이다.

3대 핵심 분야는 스마트 항만물류, 친환경 스마트선박, 클린에너지 융합부품소재다.

콘퍼런스는 해양시스템공학, 데이터기반 물류 최적화, 스마트 항만기술 등을 주제로 9개 세션으로 구성됐으며 부산지역의 대학들과 한국, 일본, 중국, 대만 등 초청대학의 연구자 100여명이 약 40개의 학술논문을 발표한다.

BPA 강준석 사장은 “부산항이 지역혁신플랫폼 구축과 활성화에 적극 참여해 젊은 인재들이 항만물류산업의 혁신과 스마트화를 가속하는 데 기여토록 노력하겠다”고 말했다.

제2회 스마트 항만물류 혁신기술 국제학술콘퍼런스 포스터. AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>