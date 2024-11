'그래미 어워즈' 2년 연속 K팝 후보 불발…비욘세, 11개 '최다 노미'

비욘세-테일러 스위프트, 3개 본상서 맞대결

비틀스, '올해의 레코드' 60년 만에 후보

K팝, BTS 이후 후보 지명 없어

미국 최고 권위의 대중음악 시상식 '그래미 어워즈'(Grammy Awards)가 또다시 K팝을 외면했다. K팝 가수들이 2년 연속 후보에 오르지 못한 것이다. 여성 아티스트들의 약진이 두드러지면서 올해에 이어 내년까지 팝 시장에 여풍이 이어질 전망이다.

제65회 그래미 어워즈에서 '댄스-일렉트릭 뮤직' 부문을 수상하며 소감을 밝히는 비욘세. [사진 AP=연합]

8일(현지시간) 제67회 그래미 어워즈를 주관하는 미국 레코딩아카데미는 부문별 최종 후보 명단을 발표했다. 이날 발표된 명단에 K팝 가수 이름은 찾아볼 수 없었다. 가장 많은 후보로 지명된 인물은 비욘세다. 비욘세는 '올해의 레코드' '올해의 노래' '올해의 앨범' 등 3대 제너럴 필즈(본상)를 포함 11개 부문 후보로 이름을 올렸다.

그는 앨범 '카우보이 카터(Cowboy Carter)'로 흑인적 뿌리에 대한 논의를 끌어냈다. 비욘세는 여성 아티스트 중 11개 부문 후보에 오른 첫 번째 인물이다.

테일러 스위프트 역시 중요한 후보로 등장했다. 그는 '더 토처드 포에츠 디파트먼트'로 '올해의 앨범'에 일곱 번째로 노미네이트 됐다. 이번 후보 지명으로 스위프트는 이 부문 일곱 번째로 노미네이트된 여성 아티스트라는 기록을 세웠다. 이를 통해 두 아티스트 간 경합에 관심이 집중되고 있다.

그 외에도 올해의 앨범과 올해의 레코드 부문 후보 중 8개 중 6개는 여성 아티스트들이 차지했다. 특히, 최우수 신인 부문에서는 최근 차트를 휩쓴 채플 론과 사브리나 카펜터가 나란히 후보에 올라 주목을 받고 있다. 이들은 그래미 역사상 같은 해에 맞붙은 두 아티스트 중 세 번째 사례로 기록된다.

지난해 3월부터 미국 전역을 돌며 콘서트를 진행한 팝스타 테일러 스위프트, [사진 AP=연합뉴스]

비틀스(The Beatles)가 27년 만에 신곡 '나우 앤 덴(Now And Then)'으로 '올해의 레코드' 후보에 오른 것도 관전 포인트다. 이는 비틀스가 1965년 '아이 원트 투 홀드 유어 핸드(I Want to Hold Your Hand)'로 해당 부문 후보에 오른 이후 60년 만에 같은 부문에 후보로 오른 역사적 순간이다.

현대음악 작곡가 진은숙의 주요 작품을 세계 최정상 오케스트라인 독일 베를린 필하모닉이 녹음해 지난해 11월 발매한 음반 '베를린필 진은숙 에디션'이 '올해의 박스형 또는 특별 한정판 패키지'(Best Boxed Or Special Limited Edition Package) 부문 후보에 올랐다.

반면, K팝 아티스트들은 이번 후보 발표에서 이름을 올리지 못했다. 방탄소년단(BTS)과 블랙핑크 같은 그룹들이 군 복무와 솔로 활동으로 인해 단체 음악 활동이 없었던 것이 큰 이유로 분석된다.

방탄소년단은 지난해까지 3년 연속, 총 5번 그래미 어워즈에 후보로 지명되며 높은 인지도를 자랑했지만, 멤버들의 군 복무로 올해와 내년에는 그 자리를 비워두게 됐다. 블랙핑크 역시 멤버 각자가 솔로 활동에 집중하면서 각자 싱글 앨범으로는 소기의 성적을 거뒀지만, 완전체 활동은 펼치지 못해 아쉽게도 그래미의 호명은 받지 못했다.

2022년 제64회 그래미 어워즈에 '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스(Best Pop Duo/Group Performance)' 후보로 지명돼 참석한 방탄소년단. [사진 AP=연합]

전 세계 대중음악계에서 최고 권위를 인정받는 그래미는 가수, 프로듀서, 녹음 엔지니어, 평론가 등 음악 전문가 단체인 레코딩 아카데미가 1959년부터 매년 여는 시상식이다.

차트 성적이나 음반 판매량 등 상업적 성과보다는 음악성과 작품성에 초점을 맞춰 회원들의 투표로 수상자를 가린다는 점이 이 시상식의 가장 큰 특징이다.

'제67회 그래미 어워즈'는 내년 2월 2일 미국 로스앤젤레스(LA)에서 개최된다.





김희윤 기자



