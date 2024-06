동의대 인공지능그랜드ICT연구센터, 캘거리대와 글로벌 업무 협약.

정보통신기술·인공지능·양자컴퓨팅 분야 학술 교류·인력양성 협력

동의대학교 인공지능그랜드ICT연구센터는 지난 6월 14일 캐나다 캘거리에서 캘거리 대학 나노/마이크로 센서·센싱 시스템 연구실(Nano/Micro-Sensors and Sensing Systems Laboratory at the University of Calgary)과 정보통신기술(ICT), 인공지능(AI), 양자컴퓨팅 분야의 국제협력 강화를 위한 업무 협약을 체결했다.

협약식에는 인공지능그랜드ICT연구센터 정석찬 센터장과 캘거리 대학 김성환 교수, 박사이먼 교수, 김근영 교수, 이지현 교수가 참석했다.

협약을 통해 양 기관은 ▲AI 기반 산업 자동화 기술 교류와 양자컴퓨팅 연구개발 ▲관련 분야 생태계 구축을 위한 글로벌 네트워크 지원 △관련 분야 인력양성 등에 상호 협력하게 된다.

인공지능그랜드ICT연구센터 정석찬 센터장은 “이번 협약이 부산시가 중점적으로 추진하는 제조 AI와 양자 정보기술 생태계 구축에 큰 도움이 될 것으로 기대한다. 앞으로도 부산이 글로벌 허브 도시로 거듭날 수 있도록 기술괴 정보 교류 등 국제협력을 강화해 나가겠다”고 말했다.

정석찬 센터장은 지난 6월 16일∼20일까지 캐나다 밴프에서 개최된 ‘2024 한-캐나다 과학기술 학술대회’에 참석해 부산시와 캐나다 간의 국제 공동과제 발굴·협력 방안을 논의했다.





