‘별바다부산 캔들라이트’ 개최 … 가을밤 클래식 공연

28일 오후6시 APEC 나루공원, ‘야간관광 1위도시 부산’



새롭게 선뵈는 야간 음악회, 전석 무료 관람·선착순 입장

10월의 밤, 수천 개의 촛불과 함께하는 클래식 공연이 수영강에서 펼쳐진다!

FEVER 캔들라이트 콘서트.[이미지출처=Fever 독점IP, 상표권 등록 진행중] AD 원본보기 아이콘

부산시는 한국관광공사(사장 김장실), 부산관광공사(사장 이정실), 야간관광특화도시 협의체와 함께 28일 오후 6시 APEC 나루공원에서 ‘별바다부산 캔들라이트 콘서트’를 개최한다.

야간관광특화도시 협의체 7개 도시는 부산, 인천, 대전, 강릉, 전주, 진주, 통영 등이다.

‘캔들라이트 콘서트’는 세계 100개 이상 도시, 300만명 이상이 함께하는 클래식 공연으로, 전 세계 흥행 중인 야간 공연으로 손꼽히고 있다. 부산에서는 처음으로 야외에서 개최된다.

이번 콘서트는 야간관광특화도시로 선정된 7개 도시를 순회하면서 펼쳐지는 ‘2023 대한민국 밤밤곡곡 캔들라이트 순회콘서트’(10.14.~11.11.)의 일환으로 마련됐다.

공연은 전석 무료이며 별도 티켓 없이 관람이 가능하다. 65분간 시민들에게 익숙한 음악을 연주해 관람객들의 눈과 귀를 즐겁게 해줄 예정이다.

정다현(피아노)과 리수스 콰르텟(현악4중주)가 ▲쇼팽-녹턴 op.9 1번·2번 ▲주디갈랜드의 Somewhere Over The Rainbow 등을 연주할 예정이다.

공연 시간 30분 전부터 선착순 입장 가능하며, 쌀쌀한 날씨를 대비에 방석, 담요, 핫팩을 제공할 예정이다.

APEC 나루공원에서는 지난여름 아기상어 밤놀이터와 리버사이드디제잉파티로 신선한 밤을 보여준 데 이어, ‘별바다부산 캔들라이트(10.28.)’와 ‘K-뮤직 시즌 굿밤콘서트 in 부산(11.2)’를, 영화의전당에서는 ‘2023 스케이트나이트 부산(11.11.)’을 개최해 ‘별바다 부산’의 밤을 이어나갈 예정이다.

자세한 행사 진행사항은 인스타그램 야간관광전용채널을 통해 확인할 수 있다.

박근록 시 관광마이스국장은 “가을밤의 부산은 여름과는 또 다른 매력으로 다가갈 것이다”라며 “부산을 찾는 국내·외 관광객들이 몇 번을 와도 특별하게 기억에 남을 ‘별바다부산’의 밤을 선사하겠다”라고 말했다.

부산시는 지난해부터 국제관광 도시사업을 통해 다양한 야간관광 프로그램을 추진하고 있다. 최근 한국관광공사에서 공개한 ‘2022 야간관광실태조사 보고서’에 전국에서 부산이 당당히 1위로 선정됐으며, 올해 문체부 공모사업 ‘야간관광특화도시 조성사업(국제공모형)’에 선정돼 4년간 국비를 지원받는 등 세계적인 야간관광도시로 발돋움하고 있다.





영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>