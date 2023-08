빌보드 '톱10' 비영어곡 중 한국어 노래 2위…'BTS 힘'

1위 스페인어 19곡…한국어는 8곡

방탄소년단 6곡·싸이 2곡

그룹 방탄소년단(BTS) 덕에 미국 빌보드 싱글 차트 '핫 100'에서 10위 안에 진입한 비(非)영어곡 가운데 한국어 노래가 두 번째로 많았다는 조사 결과가 나왔다.

16일(현지시간) 미국 음악 매체 빌보드는 홈페이지를 통해 '빌보드 핫 100에서 10위 안에 진입한 모든 비영어권 노래들'이라는 제목의 기사를 게재했다.

이 기사에 따르면 '핫 100' 순위가 도입된 1958년 이래 이 차트 톱10에 진입한 비영어곡은 모두 35곡뿐이다. 이 가운데 스페인어 노래가 19곡으로 가장 많았고, 한국어는 8곡으로 두 번째였다. 그다음으로는 독일어 3곡, 프랑스어·이탈리아어 각각 2곡, 일본어 1곡의 순이었다.

이처럼 한국어 곡이 약진한 이유는 K-팝을 대표하는 글로벌 아티스트로 자리매김한 BTS 덕분이다. 방탄소년단은 지금까지 '페이크 러브(FAKE LOVE)', '작은 것들을 위한 시(Boy With Luv)', '온(ON)', '라이프 고즈 온(Life Goes On)', 브릿팝 밴드 '콜드플레이'와의 협업곡 '마이 유니버스(My Universe)', 멤버 지민의 솔로곡 '라이크 크레이지(Like Crazy)' 등 6곡을 '핫 100' 10위권 내에 진입시켰다.

방탄소년단 소속사는 이를 두고 "'핫 100' 차트는 스트리밍, 음원·음반 판매량 환산 수치, 미국 현지 라디오 에어플레이 등을 종합해 순위를 매기기에 비영어곡에는 진입 장벽이 높다"며 "한국어곡의 이 같은 약진에는 K팝 대표 아티스트 방탄소년단의 공이 크다"고 설명했다.

특히 톱10에 진입한 비영어곡 35곡 가운데 1위에 오른 노래는 단 10개뿐인데, 방탄소년단은 '라이프 고즈 온', '마이 유니버스', '라이크 크레이지' 세 곡으로 정상을 차지했다. '라이프 고즈 온'은 발매 첫 주 '핫 100'에서 곧바로 1위로 직행한 최초의 비영어곡이라는 기록도 수립했다.

빌보드 핫 100에서 10위 안에 진입한 한국어 노래 중 방탄소년단 외 나머지 두 곡을 올린 가수는 싸이다. 그의 노래 중 글로벌 히트곡인 '강남스타일'과 '젠틀맨(GENTLEMAN)'이 톱10에 들었다.

빌보드는 "'핫 100' 톱10에 오른 비영어곡 가운데 23개가 2012년 싸이의 '강남스타일' 이후 등장했다"며 "이러한 현상은 방탄소년단과 라틴 팝스타 배드 버니의 히트곡들로 음악의 세계화가 두드러지기 시작한 시점과 일치한다"고 분석했다.





