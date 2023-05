세계 최고 축구대회 ‘스페인 국왕컵’ 결승전 … 2030부산세계박람회 홍보

전 세계 축구팬 5억명에 후보지 부산 홍보



스페인국왕컵결승전 ‘에스타디오’ 경기장



세계 48개국 생중계·5억여명 경기 시청

부산시는 지난 7일 세계 최고 축구대회 ‘스페인 국왕컵(코파 델 레이)’ 결승전에서 ‘2030 부산세계박람회’와 개최 후보 도시 ‘부산’을 홍보했다.

이번 결승전은 지난 5월 7일 오전 5시(한국시간) 스페인 세비야에 위치한 ‘에스타디오 데 라 카르투하’ 경기장에서 열렸다.

시는 이번 홍보를 위해 결승전이 치러지고 있는 ‘에스타디오 데 라 카르투하’ 경기장에 LED 광고 보드를 활용해 ‘부산은 준비됐다! (Busan is Ready!)’, ‘2030세계박람회 개최하기 좋은 도시 부산(Busan is good for World EXPO 2030)’라는 문구를 송출했다.

결승전은 한국을 포함한 세계 48개국에 생중계됐고, 전 세계에 많은 팬을 보유한 축구팀인 ‘레알 마드리드’와 ‘오사수나’가 맞붙어 최소 5억명 이상이 이 경기를 시청한 것으로 예상돼 이번 홍보의 효과는 상당했다.

특히 홍보문구 노출도 57회(4분 45초)나 이뤄져 현장 관람객뿐 아니라 방송으로 시청하는 세계 축구 팬들에게 2030 부산세계박람회와 개최 후보 도시 부산을 각인시켰다. 이러한 홍보 효과를 금전으로 환산하면 약 30억원으로 추정된다.

이번 홍보가 성사되게 된 계기는 시가 유럽 주요 경기장 광고 판권을 가진 업체들을 대상으로 적극적으로 2030 부산세계박람회 홍보 제안을 한 결과다.

그 결과, 글로벌 메타버스 기업 ‘쓰리디팩토리’가 스페인왕립축구연맹과 파트너십 구축을 통한 온·오프라인 사업을 추진하는 와중, 시의 홍보 제안을 흔쾌히 받아들여 이번 홍보가 성사됐다.

시는 이번 홍보가 지난 5월 5일에서 7일까지 열린 독일 함부르크 개항 축제에서 진행된 2030 부산세계박람회 홍보와 함께 상승효과를 내 유럽 전역에 2030 부산세계박람회와 개최 후보 도시 부산, 그리고 대한민국 부산의 뜨거운 유치 열기를 탁월하게 알릴 수 있었다고 설명했다.

박형준 시장은 “글로벌기업인 ‘쓰리디팩토리’의 전폭적인 지지와 도움에 다시 한번 감사드린다”라며 “이러한 글로벌기업들의 전폭적인 관심과 응원 덕분에 대한민국 부산이 2030세계박람회 유치에 한 발짝씩 앞으로 다가가고 있다고 생각한다”라고 전했다.

또 “이번 홍보로 2030 부산세계박람회와 개최 후보 도시 부산, 그리고 뜨거운 유치 열기를 전 세계에 선뵘으로써 대한민국 부산의 2030 부산세계박람회 개최 의지를 더욱 각인시킬 수 있게 돼 기쁘다”라며 “개최지 결정까지 남은 기간 국제박람회기구 회원국을 대상으로 한 2030 부산세계박람회 유치교섭과 홍보 활동에 더욱 박차를 가하겠다“라고 전했다.

이번 홍보에 이어 시는 현지 시각으로 오는 6월 15일 네덜란드에서 열릴 유럽국가대항 축구대회 ‘UEFA 네이션스 리그’ 준결승전(스페인 대 이탈리아)에서도 2030 부산세계박람회와 개최 후보지 부산을 알릴 홍보 문구를 송출할 예정이다.





