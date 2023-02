롯데百, 세계 여성의날 기념 ‘리조이스’ ESG 캠페인

김남욱 정신건강의학과 전문의 일일 특강

롯데백화점은 세계 여성의 날을 앞두고 대대적인 ESG(환경·사회·지배구조) 캠페인 활동에 나선다고 23일 밝혔다.

롯데백화점은 2017년 여성의 자존감, 꿈과 도전을 응원하는 의미를 담아 ‘리조이스(RE:JOICE)’라는 이름의 캠페인을 출범하고 다양한 활동들을 전개해왔다. 대표적으로 여성의 우울증이 사회적 문제라는 인식에 선보인 리조이스 심리상담소, 전국 사회 복지관과 연계해 저소득층의 심리 상담을 지원한 마음돌봄프로그램 등이 있다. 지난해 리조이스 심리상담소를 방문한 고객은 약 2000여명에 달했으며, 누적 상담 인원은 약 5000여명을 넘어섰다.

올해 롯데갤러리에서는 ‘리조이스 : 미술과 여성, 빛을 그리다’를 테마로 5개의 전시를 열고, 국내 여성 작가들의 독창적인 작품 세계를 선보인다. 이달 24일부터 4월23일까지 잠실점 롯데갤러리에서는 ‘Colors of the Wind’ 전시를, 다음달 3일부터 5월31일까지 본점과 에비뉴엘의 아트월에서 ‘Better Together’과 ‘Life In Full Bloom’ 전시를 선보인다. 동탄점에서는 이달 7일부터 다음달 26일까지 ‘Be You!2’ 전시를, 인천점에서는 다음달 31일부터 5월31일까지 ‘나를 사랑하는 시간’ 전시를 진행한다.

리조이스 캠페인의 자문위원인 정신건강의학과 전문의 김남욱 원장의 일일 특강도 연다. 다음달 8일 오후 7시 잠실 아트홀에서 고객 50명을 대상으로 리조이스 캠페인의 주제인 ‘자존감, 꿈, 도전’을 테마로 강연을 진행한다. 참가 접수는 이달 22일부터 롯데백화점 문화센터 홈페이지를 통해 가능하다.

롯데백화점 관계자는 “리조이스 캠페인을 통해 기업의 선한 영향력을 지속적으로 전파해왔다”며 “세계 여성의 날을 맞아 준비한 전시, 강연 등을 통해 많은 사람들의 마음이 더욱 건강하고 풍성해지길 기대한다”고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



