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최종수정 2022.11.24 15:23 기사입력 2022.11.24 15:23

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[아시아경제 문채석 기자]


<사장 승진>

▶류재철(柳在哲) H&A사업본부장

<부사장 승진>

▶김영락(金英珞) 한국영업본부장 ▶김동수(金東壽) LG사이언스파크LG Technology Ventures대표 ▶은석현(殷奭顯) VS사업본부장 ▶이천국(李天國) 유럽지역대표 ▶이철배(李澈配) CX센터장 ▶정규황(鄭圭榥) 중남미지역대표


<전무 승진>

▶김양순(金良純) 부품솔루션사업부장 ▶김진경(金振經) SIC센터장 ▶박상호(朴相鎬) 글로벌경영관리그룹장 ▶송성원(宋晟源) 브라질법인장 ▶정필원(鄭弼源) TV해외영업그룹장 ▶최성봉(崔成奉) 빌트인/쿠킹사업담당 ▶황원용(黃元鏞) VS오퍼레이션그룹장


<상무 승진>

▶강성진(姜聖眞) CSO 사업기획담당 ▶강진용(姜鎭容) 품질경영센터 신뢰성/개발품질담당 ▶공성배(孔聖培) 생산기술원 검사기술담당 ▶곽정호(郭正浩) HE선행연구담당 ▶권순욱(權純郁) 에어솔루션 미주/유럽/CIS영업담당 ▶김경락(金京洛) VS Display개발리더 ▶김영재(金永在) CTO 로봇플랫폼TP리더 ▶김일욱(金一旭) 리빙솔루션제어연구담당 ▶김주용(金周龍) VS경영관리담당 ▶김찬수(金燦洙) 플랫폼개발담당 ▶김창민(金昌敏) H&A품질경영담당 ▶류안동(柳安東) TV중아영업담당 ▶문병헌(文炳憲) VS생산담당 ▶박동선(朴東善) CTO webOS개발실장 ▶박용호(朴龍浩) 태국생산법인장 ▶박준성(朴埈成) 한국에어솔루션마케팅담당 ▶서동명(徐東明) 인도경영관리담당 ▶서한별 CTO 커넥티드카표준Task리더 ▶손진석(孫震碩) 해외법인관리담당 ▶오상훈(吳常熏) H&A SCM담당 ▶오재윤(吳在胤) H&A전력전자/제어연구소장 ▶우정훈(禹廷勳) H&A데이터플랫폼Task리더 ▶윤종화(尹鍾華) LG마그나 이파워트레인 멕시코생산법인장 ▶이길노(李吉魯) H&A HR담당 ▶이동훈(李東勳) CTO HR담당 ▶이상봉(李相奉) 한국온라인종합몰담당 ▶이정두(李廷斗) 이태리법인장 ▶임광훈(林光勳) HE경영전략담당 ▶임기용(任起龍) 캐나다법인장 ▶장태진(張泰辰) 인도서비스담당 ▶정상호(鄭尙鎬) 냉장고개발실장 ▶정연욱(鄭然昱) 사우디법인장 ▶조봉수(趙俸數) CDO AI빅데이터담당 ▶조청대(曺晴大) 한국시스템지역담당 ▶최봉현(崔俸鉉) HE품질경영담당 ▶최활수(崔活銖) 어플라이언스유럽/CIS영업담당 ▶한창희(韓昌熙) BS HR담당 ▶허정호(許政浩) 에어솔루션중아/아시아영업담당 ▶황금식(黃金植) ID버티컬솔루션영업실장 ▶황원재(黃元載) 생산기술원 제조/개발DX솔루션담당

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
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