이민영 "내가 한국 선수 첫 챔프"…"일본 메이지컵 우승"

홋카이도 메이지컵 최종일 5언더파 '1타 차 우승', 신지애 7위, 전미정 14위, 윤채영 19위

KITAHIROSHIMA, JAPAN - AUGUST 07: Min-young Lee of South Korea hits her tee shot on the 8th hole during the final round of Hokkaido meiji Cup at Sapporo International Country Club Shimamatsu Course on August 7, 2022 in Kitahiroshima, Hokkaido, Japan. (Photo by Yoshimasa Nakano/Getty Images)

