[인사] 금융결제원

<부서장 승진>
▶고객금융부장 최대원 ▶e사업전산실장 성재경 ▶감사실장 장인수
<부서소속실장 승진>
▶리스크관리실장 김호철 ▶비서실장 김준문 ▶인증시스템실장 김원기
<팀장 승진>
▶총무부 하정석 ▶기업금융부 박지현 ▶금융정보업무부 백미연 ▶디지털금융부 김정훈 ▶금융인증센터 박태원 ▶플랫폼개발부 김희경 ▶카드인프라사업실 전희갑
<1급(부장) 승진>
▶고객금융부장 최대원 ▶금융정보업무부장 오명석 ▶청산관리실장 최석민
<2급(수석부부장) 승진>
▶경영기획부 유영구 ▶금융결제연구소 김성중 ▶고객금융부 이경재 ▶e사업전산실 류혜선 ▶총무부소속 최재영
<3급(부부장)>
▶경영기획부 김소이 ▶기업금융부 구은영 ▶금융정보업무부 이제은 ▶금융인증센터 박상옥 ▶IT기획부 공재원 e사업실 장기훈 ▶총무부소속 이두희 ▶e사업실소속 윤동욱
<4급(과장)>
▶경영기획부 이조훈 ▶총무부 윤정웅 ▶총무부 이윤수 ▶금융정보업무부 남상현 ▶디지털금융부 박송희 ▶금융인증센터 박현우 ▶금융인증센터 최웅배 ▶IT개발부 김성환 ▶플랫폼개발부 신우근 ▶e사업실 이상욱 ▶e사업전산실 정태호 ▶e사업전산실 이재준 ▶e사업전산실 김대곤 ▶e사업전산실 유진선 ▶정보보호부 이창수
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