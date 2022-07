‘제17회 부산국제어린이청소년영화제’ 개막 … “아이에겐 감성을, 어른에겐 감동을!”

개막식·상영회·관객과의대화·특별공연 등 다채로운 행사 펼쳐져

2022 부산국제어린이청소년영화제 공식포스터.

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 부산시는 8일부터 17일까지 10일간 영화의전당, 북구 대천천, 중구 유라리광장에서 제17회 부산국제어린이청소년영화제’가 개최된다.

시가 후원하고 부산국제어린이청소년영화제가 주최·주관하는 이번 영화제는 ‘아이에겐 감성을, 어른에겐 감동을!’을 행사 모토로 하고 ‘달라도 좋아! (We are all unique!)’를 슬로건으로 한다.

영화제 기간에는 총 61개국 155편의 영화가 상영되며, 7월 8일 오후 6시 영화의전당 하늘연극장에서 열리는 ▲개막식을 시작으로 ▲상영회 ▲관객과의 대화 ▲포스터 그림 전시회 ▲특별공연 ▲전시와 체험이벤트 ▲포럼 등 다채로운 행사가 다양한 장소에서 펼쳐질 예정이다.

올해 개막식에는 어린이날 100주년을 기념해 어린이 청소년집행위원 ‘비키즈(Bikies)’가 ‘다시 어린이 인권선언’을 발표할 예정으로, 시민이 어린이날 선포의 의미를 되새겨볼 수 있을 것으로 기대된다.

개막작은 판 날린 감독의 ‘안녕, 시네마천국’으로 선정됐다. 영화를 사랑하게 된 청소년의 도전과 한 인간이 내적 성장을 이루기 위해 경험하는 영화 세계를 주제로 하며, 8일 오후 7시 영화의전당 하늘연극장에서 공개된다.

부산국제어린이청소년영화제 개막작 판 날린 감독의 '안녕, 시네마천국'.

김기환 시 문화체육국장은 “어린이날 100주년을 기념하는 제17회 부산국제어린이청소년영화제 개막을 축하한다”라며 “이번 영화제가 어린이와 청소년의 내면이 한 단계 성장하는 계기가 되길 바란다”라고 말했다.

상영작과 시간표 등 영화제에 관한 자세한 사항은 부산국제어린이청소년영화제 누리집에서 확인할 수 있다. 상영작 예매는 영화의전당 누리집 또는 현장에서 하면 된다.

