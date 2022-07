[김맹녕의 골프영어회화] "골프 여행(golf traveling)과 대여 클럽(Renting club)"

해외에서 라운드를 할 때는 대여 클럽을 쓰는 것이 편리하다. AD 썝蹂몃낫湲 븘씠肄

골퍼들이 본격적인 여름 휴가를 맞아 해외로 골프 여행을 떠난다.

골프 여행의 최고 요령은 짐(luggage)을 최소화하는 것이다. 해외 여행 시 클럽은 골퍼들에게 큰 짐이 된다(Traveling with golf clubs is a bit annoying). 자동차 트렁크에 싣고 내리고, 공항 체크인 시에도 별도로 취급한다. 목적지에 도착해 골프백을 찾을 때는 지정된 수하물 창구에서 픽업한다. 또 무겁고 부피가 커 추가 항공 요금의 대상(costly)이 되기도 한다.

미국 국내선의 경우 무조건 골프백은 별도로 50달러를 징수한다(The extra luggage usually costs at least $50.00). 2~3회 라운드를 한다면 해외 현지 골프장에서 대여 클럽(Renting club)을 쓰는 것이 편리하다. 외국 골퍼들은 해외 골프 여행 시 렌팅 클럽에 익숙해 있다(A lot of golf players rent clubs when not playing in their home course).

클럽을 빌리고 싶을 때는 "I want to rent the equipment(golf clubs)" 혹은 "I’d like to rent the equipment"라 한다. 피크 시즌에는 렌팅 클럽 예약은 필수다. 골프장은 대여 클럽의 경우 선착순으로 처리하기 때문이다(During the busiest season, some people would even make a reservation for their rent in advance, ‘first-come, first-serve’ policy).

A(골프장 직원): Are you a traveling golfer? Need to rent golf club?(골프 여행자입니까? 대여 클럽이 필요하세요?)

B(여행객): Yes it is. I’d like rent a full set of golf clubs(네 그렇습니다. 풀 세트를 빌리고 싶습니다).

A: For each of you?(1명 당 1클럽을 렌트하실겁니까?)

B: Of course(물론입니다).

A: Here is rental club. Let me check your clubs first. You have one driver. a 3-wood, a 5-wood, nine irons and a putter. You have total 14clubs in total(여기 대여 클럽이 있습니다. 드라이버, 3번 우드, 5번 우드, 9개 아이언 그리고 퍼터입니다. 총 14개 클럽입니다).

B: That’s right(네 맞습니다).

글·사진=김맹녕 골프칼럼니스트

