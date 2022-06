나경원, 尹인사 관련 "여성, 구색 맞추기 아닌 핵심 되길"

11일 본인 페이스북 통해 의견 밝혀

다보스포럼 당시 있었던 일화도 소개

나경원 다보스포럼 특사가 지난달 26일(현지시간) 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼(WEF)에 참가해 발언하고 있다. (사진 제공=연합뉴스)

[아시아경제 금보령 기자] 나경원 전 국민의힘 의원이 윤석열 정부의 인선 논란과 관련해 11일 "여성이 구색 맞추기가 아니라 진짜 의사 결정의 핵심에서 역할하게 되길 바란다"는 입장을 내놨다.

나 전 의원은 이날 본인 페이스북을 통해 "윤석열 정부는 초기 서오남(서울대·50대 이상·남성)인지의 비판에서 무관심했다가, 워싱턴포스트(WP)기자 질문에 내각 등에 여성 비율을 갑자기 높였다고 한다. 다행이다"라며 이같이 밝혔다.

나 전 의원은 "최초의 여성 외통위원장, 보수정당 최초의 여성 원내대표. 나에게 최초라는 단어는 늘 나를 단련시키는 채찍이 됐다"며 "나 다음의 후배 여성들에게 새로운 길을 터 주어야 한다는 사명감이라고나 할까. 블라블라 '그래서 여성은 안 돼'라고 모든 여성이 낙인 찍히지 않게"라고 얘기했다.

이와 함께 나 전 의원은 세계경제포럼(WEF) 연차총회(다보스포럼)에 대통령 특사로 참석했을 당시 있었던 일화도 소개했다. 그는 "내가 여성이라서일까? 다보스에서 만나는 사람마다 여성이었다고 할 수 있으니"라며 "그 중에 몇몇은 몇 차례 만남을 통해 개인적으로도 무척 친밀감이 생길 정도로 가까워졌다고 할까? 여성이라는 그 공통점이 살아온 인생에 녹아진 고단함, 그를 이겨 내기 위한 치열함, 또 보완해 준 디테일과 따뜻함 등을 공유하기 때문"이라고 설명했다. 나 전 의원은 다보스포럼에서 우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장, 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행 총재 등을 만난 것으로 알려졌다.

이어 나 전 의원은 다보스 미디어브리핑에서 '한국은 여성을 고위직에 안 둔다고 하던데'라는 질문을 받았다고 전했다. 이에 그는 "내 대답은 '그게 내가 여기에 온 이유(That is why I am here)'"라고 말했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr

