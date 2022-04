경남정보대 재학생이 인성캠프에서 특강을 듣고 있다. 썝蹂몃낫湲 븘씠肄

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 경남정보대학교 신산업특화사업단이 반도체과 재학생의 올바른 인성과 태도 함양을 위해 28일부터 1박 2일간 경주 블루원 리조트에서 인성 캠프를 실시한다.

캠프는 ▲배려/소통력 Jump Up 특강 ▲협력/팀웍 Jump Up 특강 ▲현직자 초빙 직업 인성 Talk ▲인성 함양 Happy Together 특강 ▲직업 인성 & 프로의식 Plan Up 특강 등으로 진행됐다.

임준우 신산업특화사업단장은 “반도체과 재학생들이 인성 캠프로 사회에서 요구하는 올바른 인성을 함양하고 가치관을 정립하기를 바란다” 고 말했다.

경남정보대는 교육부 주관 ‘신산업분야 특화 선도전문대학 지원사업 차세대 반도체 분야’에 선정돼 이번 캠프도 진행됐다.

영남취재본부 황두열 기자 bsb03296@asiae.co.kr





