인천공항공사, 온라인 쇼핑몰 ‘활주로 상점’ 오픈…"사회적 기업 판로확대"

[아시아경제 유현석 기자] 인천국제공항공사는 지난 22일 사회적 기업의 판로확대를 지원하기 위한 사회적 기업 전용 온라인 쇼핑몰인 ‘활주로 상점’을 오픈했다고 28일 밝혔다.

공사는 지난 2019년부터 창업자금 및 전문가 경영자문 지원, 우수기업 멘토링, 홍보, 펀딩 지원 등 기업의 성장단계에 맞는 맞춤형 지원 제도를 통해 우수한 사회적 기업을 육성함으로써 지역경제 활성화에 앞장섰다.

활주로 상점은 공사의 판로지원을 통해 우수하게 성장한 55개의 사회적 기업이 가구, 가전, 인테리어, 건강, 생활, 미용 등 다양한 분야에 걸쳐 총 275종의 제품을 판매하는 온라인 쇼핑몰이다.

활주로 상점 이용 고객들은 배송비 무료 이벤트, SNS 팔로우 이벤트 등 다양한 할인혜택과 함께, 특가행사를 통해 최소 10%에서 최대 30%대 할인된 가격에 양질의 제품을 구매하게 된다.

공사는 앞으로 3년간 총 100개사, 400여개 제품의 판로지원을 목표로 지속적으로 입점 제품을 늘려나갈 예정이다. 제품 품질 및 서비스 수준을 철저히 관리해 오프라인 매장 진출 확대 방안 등도 검토해 나갈 계획이다.

특히 쇼핑몰 운영을 통해 발생하는 수익은 전액 사회적 기업의 홍보 및 판매 서비스 개선 등에 사용할 예정이다. 궁극적으로 선순환 구조의 사회공헌 모델을 구축할 것으로 기대하고 있다.

김경욱 인천국제공항공사 사장은 “이번 활주로 상점이 활성화 되어 사회적 기업 및 제품에 대한 대국민 인지도가 향상되기를 바란다”며, “공사는 앞으로도 다양한 지원활동을 통해 사회적 가치 확대에 앞장설 계획이다”고 말했다.

한편, 인천공항공사는 2022년도를 인천공항 재도약의 원년으로 삼고, 공항운영 정상화, 공항경쟁력 강화 및 지속가능 미래성장 등 3대 축을 중심으로 한 10대 중점추진과제를 지난 1월 공표했다. 그 일환으로 사회 책임경영 강화를 통한 일자리 보호를 목표로 제시한 바 있다.

