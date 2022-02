브라질 대통령, 러 제재 거부…"우크라, 코미디언에 운명 맡긴 것"

[아시아경제 김현정 기자] 자이르 보우소나루 브라질 대통령이 우크라이나를 침공한 러시아에 대한 제재를 거부하면서, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령을 비판했다.

27일(현지시간) CNN은 보우소나루 브라질 대통령이 이날 기자회견에서 "우크라이나에 대해 중립적인 입장을 취할 것"이라면서 "한 나라의 운명을 (우크라이나 국민들이) 코미디언에게 맡겼다"고 말했다.

그는 또한 브라질이 러시아의 비료에 의존하고 있으며, 러시아에 대한 조치가 브라질 농업에 해를 끼칠 수 있다고 지적했다. 이어 "평화를 지지하지만, 브라질에 더 많은 문제를 일으키고 싶지 않다"고 덧붙였다.

회견 중 우크라이나 내 학살 가능성을 묻는 질문에 보우소나루 대통령은 "학살을 말하는 것은 과장"이라며 친모스크바 분리주의 지역인 우크라이나 동부 루한스크와 도네츠크를 독립국으로 인정하는 러시아의 움직임을 옹호했다.

이에 앞서 보우소나루 대통령은 지난 16일 모스크바를 방문해 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 양자회담을 했다.

브라질 대통령의 이번 발언은 유엔 안전보장이사회가 러시아의 침공에 대해 논의하기 위해 오늘 긴급회의를 열기로 의결한 이후 나온 것이다. 브라질은 회의 개최에 찬성표를 던졌고 러시아는 반대표를 던졌다. 인도, 중국, UAE는 기권했다.

김현정 기자 alphag@asiae.co.kr