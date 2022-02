GC녹십자, '세계 희귀질환의 날' 캠페인 진행

GC녹십자가 '세계 희귀질환의 날'을 맞아 경기 용인시 R&D센터 미디어파사드에 게재한 기념 이미지. (사진제공=GC녹십자) 썝蹂몃낫湲 븘씠肄

[아시아경제 이춘희 기자] GC 녹십자 녹십자 006280 | 코스피 증권정보 현재가 180,500 전일대비 13,500 등락률 -6.96% 거래량 96,252 전일가 194,000 2022.02.28 11:36 장중(20분지연) 관련기사 녹십자 혈액분획제제, FDA 허가 연기GC녹십자, 지난해 매출 1조5378억… 영업이익 47%↑코로나 속에 성장 이어간 K-제약·바이오… '연매출 3조'도 기대 close 는 지난 24일부터 경기도 용인 R&D센터 미디어파사드에 ‘세계 희귀질환의 날’을 기념하는 이미지를 게재했다고 28일 밝혔다.

2008년 유럽 희귀질환기구는 2월29일이 4년에 한번씩 돌아온다는 희귀성에 착안해 2월 마지막 날을 ‘세계 희귀질환의 날’로 제정한 바 있다. 이후 매년 ‘세계 희귀질환의 날’을 맞이한 행사를 진행하고 있다.

GC녹십자는 행사에 동참하기 위해 공식 슬로건 ‘Light Up for Rare’를 활용한 ‘Rare Disease Day, February 28, 2022! #LightUp For Rare’ 문구가 담긴 이미지를 R&D센터 미디어파사드에 게재했다. 이번 슬로건에는 희귀질환 환자들을 조명하기 위한 인식 제고의 의미가 담겼다.

희귀질환 치료제는 ‘고아약’이라 불릴 정도로 신약 개발 속도가 더디다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 전세계 희귀질환은 7000여종에 달하는 데 비해 승인 약물은 5%에 불과하다. 또한, 치료제가 존재하는 경우도 높은 가격대가 형성돼있는 상황이다.

GC녹십자는 희귀질환 환우들의 삶의 질 개선을 위해 헌터증후군 치료제 ‘헌터라제’와 혈우병 치료제 개발에 성공하는 등 다양한 파이프라인을 갖추고 있다.

GC녹십자 관계자는 “미충족 수요가 높은 희귀질환 치료제 개발을 위해 지속적으로 노력할 것”이라고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr





