관광산업 빅데이터 한 눈에…‘한국관광 데이터랩’ 고도화 오픈

신규데이터 확충·지역관광 융합 분석 서비스 신설

사용자 수준별 분석 기능 강화

[아시아경제 김희윤 기자] 문화체육관광부와 한국관광공사는 국내 유일 관광특화 빅데이터 플랫폼 ‘한국관광 데이터랩’의 기능 고도화 작업을 마치고 새롭게 오픈한다고 28일 밝혔다.

24일 서비스를 시작한 한국관광 데이터랩은 지난해 2월 개설됐다. 이동통신, 신용카드, 내비게이션, 관광통계, 조사연구 등 다양한 데이터를 활용해 관광특화 융합분석을 할 수 있는 서비스다. 운영 1년을 맞아 그동안 이용자들의 이용후기 및 고객 수요조사를 반영해 이번 고도화 작업을 실시했다.

이번에 고도화된 데이터랩은 관광소비 분석 시 기존 BC카드 데이터만을 활용했으나 신한카드 데이터를 추가 활용해 모수에 가까운 지역 관광소비지출분석이 가능해졌다. 또한 기존 광역지자체 단위의 분석에서 벗어나 기초지자체 단위로 업종별 관광소비지출도 분석한다.

아울러 내비게이션 데이터에선 도착지점 데이터 외에 출발지 데이터를 추가 수집해 지역방문자의 이동 동선을 분석할 수 있게 됐다. 지자체 및 관광지별 SNS 관련 키워드 및 언급량 데이터도 신규 수집해 소비자 관심도가 높은 지역 및 연관 키워드 등을 확인할 수 있다.

보다 쉬운 지역관광 심층 분석 결과 제공을 위해 융합 분석 서비스도 추가했다. ‘지역별 데이터랩’에서는 다양한 이종데이터를 활용해 지역방문자의 여행행태를 손쉽게 분석하는 ‘AI 관광분석’ 서비스, 여행지의 지역별 특성과 지역간 비교분석을 할 수 있는 ‘관광진단지표 지역별 비교’ 서비스 등을 제공한다.

아울러 사용자의 분석 역량 차이를 고려해 수준별 다양한 분석을 할 수 있는 기능도 강화했다. 초급사용자를 위해 한눈에 분석결과를 확인할 수 있도록 국가·지역별 대시보드 구성과 인사이트 자동분석 서비스로 시각화 서비스를 강화했다. 중급사용자를 위해선 ‘마이 데이터랩’ 서비스를 활용해 사용자 맞춤형 대시보드를 구성한다. 다양한 항목 간 교차분석을 스스로 할 수 있는 고급사용자를 위한 온라인 분석처리(OLAP: Online Analytical Processing) 기능도 제공된다.

김영미 한국관광공사 관광빅데이터실장은 “이번 한국관광 데이터랩 3단계 고도화를 계기로 지속적인 서비스 업그레이드를 실시할 예정”이라며 “향후 데이터 기반 문제해결이 가능하도록 주요 관광정책사업과 연계한 빅데이터 분석 및 데이터 기반 지역관광컨설팅 사업과 관광빅데이터 활용도 제고를 위한 교육도 진행하겠다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr