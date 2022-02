완주군, 화산·경천면 생활용수 보급에 ‘박차’

화산·경천면 농촌생활용수 개발사업, 내년까지 완료 계획

[완주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 완주군은 화산면과 경천면에 대한 농촌생활용수의 빠른 보급을 위해 박차를 가하고 있다고 28일 밝혔다.

군에 따르면 화산·경천면 농촌생활용수 개발사업은 2023년도 준공을 목표로, 총 사업비 290억원(국비 50억원, 지방비 240억원)을 투자해 화산면 배수지 600㎥ 1개소와 송·배수관로 총 119㎞(화산 72㎞, 경천 47㎞) 및 가압장 13개소를 설치하는 사업이다.

현재 올해 사업비 72억원 중 약 62억원을 화산에 집중 투자해 내년도 공사 완료를 위해 가속도를 붙이고 있다.

나머지 사업비는 경천면에 투입, 상수관 매설 L=3㎞를 완료해 올해 하반기에는 지방상수도를 공급할 계획이다.

또한 화산면 종리 일원의 용수, 상용, 하용 등 지선관로 매설이 완료된 마을은 화산면 사업완료 전인 오는 5월경부터 630여명의 주민들에게 먼저 공급할 방침이다.

완주군은 내년도까지 화산면 농촌생활용수 개발사업을 완료해 완주군 13개 읍·면 중 동상면을 제외한 모든 읍·면에 지방상수도를 공급할 예정이다.

