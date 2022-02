닥터지, ‘두피랩 샴푸·트리트먼트’ 2종 선봬

[아시아경제 문혜원 기자] 고운세상코스메틱의 닥터지는 가렵고 민감한 두피를 위한 더마헤어 라인 ‘두피랩’을 런칭하고, ‘두피랩 스케일링 샴푸’와 ‘두피랩 마사지 트리트먼트’ 2종을 출시했다고 28일 밝혔다.

두피랩은 닥터지의 20년 더마 스킨케어 노하우와 전문적인 두피 모발 연구를 접목해 탄생한 더마 두피 스킨케어를 제안한다. 이번에 출시된 2종 모두 저자극 약산성 제품으로, 스킨케어 더마성분과 헤어 특화 더마성분을 함유해 가렵고 민감한 두피도 얼굴 피부처럼 건강하게 관리할 수 있도록 도와준다.

두피랩 스케일링 샴푸는 샴푸와 두피 스케일링이 가능한 2-in-1 저자극 스케일링 제품이다. 프랑스 게랑드산 액상 솔트가 함유되어 자극 없이 두피 스케일링을 도와 두피의 각질과 초미세먼지를 제거해 준다. 아미노산계 계면활성제를 사용한 약산성 마일드 포뮬라 또한 민감성 두피의 가려움을 완화해 주는 것도 특징이다. 소비자 가격은 2만4000원이다.

두피랩 마사지 트리트먼트는 무실리콘 약산성 제품으로 두피 모공을 막지 않아 모근까지 영양 공급이 가능한 것이 특징인 제품이다. 샴푸와 동일하게 케라 가드(Kera-Guard) 성분과 식물성 오일 성분이 손상 모발을 코팅해 매끄럽고 탄력 있게 케어해준다. 또한 자극적인 스크럽 입자 대신 프랑스 게랑드산 액상 솔트와 BHA, PHA, LHA를 함유해 두피 스케일링 케어를 해주며, 탈모 증상 완화 기능성 제품이다. 가격은 1만8000원이며 두 제품 모두 닥터지 공식몰을 통해 판매된다.

닥터지는 두피랩 런칭을 기념해 네이버 쇼핑 채널에서 브랜드 기획전을 선보인다. 이날부터 다음 달 6일까지 네이버 쇼핑 내 닥터지 브랜드 스토어에서 두피랩 2종 대상 최대 30% 할인 혜택을 제공한다. 배송비 없이 체험 키트를 받아볼 수 있는 증정 이벤트도 마련했다.

