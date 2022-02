대한전선, 캐나다 전력 시장 진출

초고압 턴키 프로젝트 수주…170억 규모

[아시아경제 김진호 기자] 대한전선이 캐나다에서 초고압 프로젝트를 수주하며, 시장 확장에 성공했다.

대한전선은 캐나다 남동부의 온타리오주(州)에서 초고압 전력망 턴키 프로젝트를 수주했다고 28일 밝혔다. 전력망 턴키 프로젝트는 초고압 케이블과 접속재 등 자재 공급뿐 아니라 전력망 설계, 포설, 접속 및 시험까지 일괄 수행하는 방식으로 진행된다.

온타리오주 지역의 전력 수요 증가에 대비해 도심 지하를 관통하는 터널 내에 230kV급 신규 전력망을 구축하는 프로젝트다. 수주 규모는 약 170억원 수준이다.

이번 수주는 대한전선이 캐나다에서 진행하는 첫 번째 초고압 턴키 프로젝트라는 점에서 의미를 갖는다. 수익성이 좋고 규모가 크다. 또 진입 장벽이 높은 시장에 첫 진출을 한만큼 향후 지속적인 수주 확대가 가능할 것으로 기대된다.

대한전선은 미국 시장에서 다수의 초고압 턴키 프로젝트를 수행하며 쌓아온 성과와 신뢰가 이번 수주의 바탕이 됐다고 설명했다. 캐나다와 미국이 밀접한 전력 계통을 갖고 있는 만큼 미국에서의 성과가 주효했다는 것이다.

실제 캐나다와 미국은 약 35개 이상의 전력 시스템 연계를 통해 고도로 통합된 전력망을 형성하고 있다.

대한전선 관계자는 “향후 캐나다에서 지속적으로 수주를 확대해 나가겠다”며 “특히 캐나다와 미국 간 송전선로 연계 사업 확장이 예상되고 있는 만큼 미국 시장에서 높은 경쟁력을 보여 온 대한전선에 기회가 될 것”이라고 전망했다.

