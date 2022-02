우아한형제들, 개발자 모집 실시…"올해 기술인력 300명 이상 채용"

"배달앱 넘어 종합 비즈니스 플랫폼 도약"

[아시아경제 김보경 기자] 배달의민족 운영사 우아한형제들이 올해 상반기 대규모 개발자 채용을 실시한다.

우아한형제들 측은 28일 이같이 밝히며 "이번 채용은 우수한 개발자를 적극적으로 확보해 서비스를 고도화하고 배달 애플리케이션(앱)을 넘어 종합 비즈니스 플랫폼으로 도약하기 위해 마련됐다"고 설명했다.

우아한형제들은 올해 약 300명 이상의 기술 인력을 채용할 계획이다. 지난해에는 수시 채용과 경력 개발자 공채를 통해 200여명 규모의 기술 인력을 채용한 바 있다.

채용 분야는 ▲서버/백엔드 ▲프론트엔드 ▲iOS 및 안드로이드 ▲로봇 소프트웨어 ▲데이터 분석 ▲인프라 ▲정보보안 ▲QA 등 개발 전 직군이다.

나이, 성별, 학력, 전공과 관계없이 각 공고에 게시된 자격과 역량을 갖췄다면 누구나 지원 가능하다. 지원자는 서류전형과 온라인 코딩테스트(또는 사전과제), 비대면으로 진행되는 1차 실무진 면접, 2차 임원 면접을 거쳐 최종 입사가 결정된다.

채용 절차는 지원자 개별 일정에 맞춰 진행된다. 지원서 접수와 채용 관련 자세한 사항은 우아한형제들 인재 영입 홈페이지에서 확인할 수 있다.

송재하 우아한형제들 최고기술책임자(CTO)는 "글로벌 푸드테크 기업으로 한 단계 더 나아가기 위해 더욱 적극적으로 인재를 영입하고, 열린 소통과 공유 문화가 개인의 성장으로 연결될 수 있도록 아낌없이 지원할 것"이라고 말했다.

