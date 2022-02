반전시위 나흘만에 러시아서 5800명 구금

[아시아경제 김현정 기자] 러시아의 우크라이나 침공 후 반전 시위가 나흘째 접어들면서 러시아 전역에서 5800명 가량이 구금됐다.

27일(현지시간) CNN은 러시아 비정부기구인 OVD-인포를 인용해 러시아 전역에서 반전 시위에 참여했다는 이유로 러시아 당국이 총 5794명을 구금했다고 밝혔다.

러시아에선 우크라이나 침공이 시작된 지난 24일부터 수도 모스크바와 제2도시 상트페테르부르크 등을 비롯한 주요 도시들에서 반전 시위가 벌어지고 있다.

러시아 현행법에 따르면 대규모 시위는 시위자들이 허가를 신청해야 하며, 허가 신청서는 행사 15일 전부터 최소 10일 전에 제출해야 한다. 허가 없이 시위하는 사람들에게는 벌금 또는 징역형이 무거운 벌금이 부과되며, 경우에 따라 징역형도 부과될 수 있다. 개인은 단독 시위인 '단독 피켓'을 할 수 있지만 이에 따른 구금도 전례가 없는 일이다.

이에 앞서 러시아 조사위원회는 반전 시위에 참여하는 것이 불법이라고 경고 한 바 있다. 또한 시위 참가자의 활동내용은 범죄로 기록된다면서 "그 사람의 미래에 흔적을 남길 수 있다"고 강조했다.

김현정 기자 alphag@asiae.co.kr