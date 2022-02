"코로나19 기원, 中 우한 수산물 시장"…연구 보고서 등장

[아시아경제 권서영 기자] 미국 일간 뉴욕타임스(NYT)가 코로나19의 기원을 중국 우한의 수산물 시장으로 지목하는 새로운 연구 결과가 나왔다고 보도했다.

26일(현지시간) NYT는 애리조나대학과 고려대 등 한국, 미국, 영국, 호주, 싱가포르, 말레이시아 등 다국적의 연구진이 참여한 2개 연구팀이 이러한 내용을 담은 2건의 연구 보고서를 내놨다고 전했다. 2건의 보고서는 총 150페이지 분량으로 아직 과학 저널에 실리지는 않았다.

연구진은 지난 2019년 12월 우한의 화난 수산물도매시장에서 판매된 살아 있는 포유류에 코로나19 바이러스가 있었으며 이것이 2차례에 걸쳐 시장의 상인, 또는 고객에게 옮겨갔을 가능성이 높다고 분석했다. 또 코로나19의 기원에 관한 또 다른 가설인 연구실 유출설의 무대로 지목된 우한 바이러스연구소에서 이 바이러스가 유출됐다는 사실을 뒷받침하는 근거는 찾지 못했다고도 덧붙였다.

연구진은 코로나19의 기원을 탐색하기 위해 광범위한 자료를 분석했으며, 지난 2019년 12월 우한에서 나온 코로나19 확진자 156명의 위도 및 경도를 추정했다. 그 결과 확진자의 밀도가 높은 곳은 화난 시장 주변에 몰려 있던 것으로 나타났다. 또 중국의 사회관계망서비스(SNS)인 웨이보에 중국 과학자들이 수집해 올린 지난 2020년 1월과 2월 사이의 확진자 737명의 데이터를 분석한 결과 고령자들이 많이 사는 우한의 중심부에 집중된 것으로 파악됐다.

이에 연구진은 화난 시장을 코로나19 발병의 기원으로 지목하고 이후 바이러스가 도시의 더 먼 지역으로 퍼져나갔으리라 추정했다. 시뮬레이션 결과 단지 우연에 의해 이런 양상이 나타날 가능성은 극도로 낮았으며, 2건의 연구에 모두 참여한 애리조나대학의 진화생물학자 마이클 워러비는 "모든 증거를 종합적으로 보면 코로나19 팬데믹이 화난 시장에서 시작됐다는 것은 분명하다"고 설명했다.

연구진은 지난 2019년 말 코로나19의 잠재적 숙주로 알려진 너구리 등의 포유류가 이 시장에서 판매된 점에 주목하기도 했다. 실제로 지난 2020년 1월 화난 시장 남서부의 바닥과 벽 등에서 채취한 유전 샘플에서는 코로나19 바이러스가 검출된 바 있다. 이들은 팬데믹 초창기에 채집된 바이러스의 진화 계보를 분석한 결과 바이러스가 각기 다른 두 가지 동물에서 기원해 사람으로 옮겨왔다고 결론지었으나 그 숙주가 어떤 동물인지는 특정하지 못했다.

다만 이번 연구 결과가 코로나19의 확정적인 기원을 알려주지는 않는다는 지적도 존재한다. 프레드 허친슨 암연구센터의 제시 블룸 박사는 "이들의 주장이 사실일지 모른다고 생각한다"면서도 "데이터가 이런 시나리오들이 사실이라고 확신하기에 충분하다고는 생각하지 않는다"고 설명했다.

