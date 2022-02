[아시아경제 김흥순 기자] 한국신문협회는 25일 한국프레스센터에서 제352차 이사회를 열고 경향신문 김석종·서울경제 이종환·한국경제 김정호·광주일보 김여송·매일신문 이상택 발행인을 부회장으로 선임했다고 27일 밝혔다.

이날 이사회에 앞서 열린 제 60차 정기총회에서는 이사 22명, 감사 2명 등 모두 24명의 새 임원진도 구성했다. 새 부회장과 이사의 임기는 2024년 정기총회까지다.

한편 앞서 신문협회 제 48대 회장에는 임채청 동아일보 발행인이 선임됐다.

