김총리 "사망자 수 등 비교적 안정…우리가 가장 제대로 대응"

[아시아경제 김흥순 기자] 김부겸 국무총리는 27일 코로나19 대응과 관련해 "다른 나라들이 위기를 겪은 것에 비하면 지금 우리의 상황은 분명 관리 가능한 수준에 있다"고 밝혔다.

김 총리는 이날 페이스북에 올린 글에서 "현재 우리나라는 위중증 환자 수, 사망자 수, 병상 가동률 등 핵심 방역지표가 비교적 안정되게 유지되고 있다"며 이같이 강조했다.

김 총리는 또 "작년 말 델타변이가 정점에 이르렀던 시기와 비교해 하루 평균 확진자 수가 17배나 증가했으나 위중증 환자는 오히려 크게 적고, 중환자 병상 가동률도 40% 안팎을 유지하고 있다"고 했다.

그러면서 "사망자 수 역시 다른 나라와 큰 차이를 보인다"며 "21일 기준 우리나라의 100만 명당 누적 사망자 수는 143명으로, 2000명이 넘는 미국, 프랑스, 영국이나 1000명대인 독일, 이스라엘에 비하면 20분의 1, 10분의 1 수준"이라고 강조했다. 이어 "우리는 지금까지 모든 코로나 상황에서 가장 제대로 대응하고 있다고 감히 말씀드릴 수 있다"고 썼다.

김 총리는 "전 세계의 상황과 비교하면 우리는 분명히 '가족과 이웃의 생명을 살리는 선택'을 했고 잘 버티고 있다"며 "그래서 정부는 과도하게 불안해하지 말고 지금까지 해왔던 것처럼 잘 버텨내자고 하는 것"이라고 말했다.

그러면서 "일부 언론에는 '각자도생'이라느니, 국가가 국민을 내팽개쳤다느니 하는, 불안과 혼란을 조장하는 선정적 기사들이 넘쳐난다"며 "언론의 비판도 우리 공동체가 위기를 극복하는 데 보탬이 되는 쪽으로 향하길 바란다"고 덧붙였다.

