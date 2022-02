[포토] "푸틴은 우리가족을 죽이고 있다"

[아시아경제 윤동주 기자] 국내 체류 중인 우크라이나인들이 27일 서울 중구 러시아대사관 인근에서 '러시아의 우크라이나 침공을 규탄'하며 거리 행진을 하고 있다. 이들은 고국의 안전과 평화를 기원하고 러시아의 침공을 강하게 규탄했다.

현재 한국에는 약 4천 명 가까운 우크라이나인들이 머무르고 있다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr