스웨덴도 "러시아와 월드컵 PO 안한다"…우크라 침공 반대

[아시아경제 김흥순 기자] 스웨덴이 러시아와의 2022 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 플레이오프(PO)를 치르지 않겠다고 선언했다. 러시아의 우크라이나 침공에 대해 반대의 뜻을 드러낸 것이다.

스웨덴축구협회는 26일(현지시간) 홈페이지를 통해 "협회 이사회는 남자 대표팀이 월드컵 PO에서 러시아와 맞붙게 될 경우 경기를 하지 않기로 했다"고 발표했다.

칼-에리크 닐손 스웨덴축구협회 회장은 "러시아의 불법적이고 몹시 부당한 우크라이나 침략으로 축구 교류가 불가능해졌다"며 "이에 따라 3월 러시아가 참가하는 PO 경기를 취소할 것을 FIFA에 촉구한다"고 말했다. 그러면서 "FIFA가 어떤 결정을 내리든 우리는 러시아와는 경기하지 않는다"고 덧붙였다.

카타르 월드컵 유럽 지역 예선 플레이오프에는 예선 조 2위 10개 팀과 그 외 국가 중 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그 성적이 좋은 2개 팀 등 총 12개 팀이 참여해 본선행 티켓 3장의 주인공을 가린다. 한 장의 티켓을 두고 4개 팀씩 나눠 준결승과 결승으로 경쟁하는데, 러시아는 24일 폴란드와 준결승을 치를 예정이었다. 여기서 이긴 팀은 스웨덴-체코 준결승전의 승자와 결승에서 대결한다.

러시아의 우크라이나 침공 이후 폴란드와 스웨덴, 체코는 경기 장소 변경을 요구했고 폴란드는 결국 경기를 보이콧하기로 했다.

여기에 스웨덴도 결승에서 러시아와 만날 경우 장소와 상관없이 경기에 나서지 않겠다며 뜻을 모았다. 외신들은 체코도 폴란드, 스웨덴의 뒤를 따를 것으로 내다봤다.

FIFA는 아직 러시아의 월드컵 PO 경기에 대해 명확한 입장은 내놓지 않은 상태다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr