원자재 가격 급등에 ETN 올해 매출액 10% 올라

[아시아경제 이정윤 기자] 올해 들어 원유 등 원자재 가격이 급등하면서 상장지수증권(ETN)에 투자자들이 몰리고 있다.

27일 한국거래소에 따르면 국내 증시에 상장된 ETN 매출액은 지난 25일 5950억원으로 지난해 말 5400억원 대비 10.2%(550억원) 증가했다.

매출액은 ETN의 상장 주식 수에서 유동성공급자(LP)의 보유 수량을 뺀 값(매출 주식 수)에다가 현재 주가를 적용한 결과이며 투자자들이 실제 보유한 ETN 금액을 나타낸다. ETN은 증권사가 기초 지수와 연동된 수익률을 투자자에게 지급하기로 약속한 파생결합증권을 의미한다. 발행사가 발행 주식 수를 정해 거래소에 ETN을 상장하면 투자자가 이를 사들이는 식으로 거래가 이뤄진다.

전체 ETN 상장 주식 수 대비 매출 주식 수의 비중도 지난해 말 15.06%에서 지난 25일 23.88%로 상승했다. 전체 ETN 중 투자자의 보유 비중이 늘어난 것이다.

올해 원자재 가격이 강세를 보이면서 ETN 투자가 증가한 것으로 보인다. 기초자산별로 보면 원자재에 투자하는 ETN 매출액이 지난해 말 3818억원에서 지난 25일 4581억원으로 763억원(20.0%) 증가해 기초자산 중 가장 많이 늘었다.

특히 유가와 천연가스 가격이 오르면서 이와 관련된 투자 수요가 늘었다. 올해 상품별 매출 증가액을 보면 '삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN'(330억원), '대신 WTI원유 선물 ETN(H)'(83억원) 등 원유 투자 ETN과 함께 '삼성 인버스 2X 천연가스 선물 ETN B'(37억원), 'TRUE 레버리지 천연가스 선물 ETN(H)'(23억원) 등 천연가스 관련 ETN들이 상위권에 올랐다.

올해 등락률을 보면 '삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN'(58.41%), '신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H)'(58.33%), '삼성 레버리지 천연가스 선물 ETN B'(48.90%) 등 원유·천연가스 관련 ETN이 상위권을 차지했다.

