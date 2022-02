KT, 인공지능 로봇기술 'MWC2022'서 첫 공개

‘디지털혁신의 엔진, 디지코 KT’ 주제로 KT 전시관 열어

직원 몫 하는 ‘AICC’, AI가 댄스 분석해주는 ‘리얼 댄스’

[아시아경제 임혜선 기자]KT가 디지털혁신(DX)의 핵심으로 꼽히는 인공지능(AI), 로봇 기술과 서비스를 세계 무대에 첫 선을 보인다.

KT는 28일부터 3월 3일(현지시간)까지 스페인 바르셀로나에서 진행되는 MWC 2022에서 참여한다고 밝혔다. MWC 2022에서 KT는 ‘디지털혁신의 엔진, 디지코(DIGICO) KT’를 주제로 전시관을 열어 DX 분야에서 축적한 기술과 노하우를 선보일 계획이다. 이번 행사 주제인 '연결성 봉인해제(Connectivity Unleashed)'에 맞춰 AI, 로봇, KT그룹·파트너 등 3개 존으로 전시관을 구성했다.

직원 대신하는 'AICC'·실감형 서비스 '리얼댄스'

'AI존'에서는 지난해 하반기 국내에 출시한 ‘AI컨택센터(AICC)’를 공개한다. KT AICC는 대화의 흐름을 이해하고 발화자의 의도를 분석해 소통하는 AI 능동복합대화 기술과 국내 최고 수준의 고객센터를 운영한 노하우를 바탕으로 완성됐다. MWC 2022에서는 ‘AI 고객센터’(B2B)와 소상공인을 위한 ‘AI 통화비서’(B2C) 서비스를 선보인다.

KT의 지능형 교통 인프라 DX 솔루션 ‘트래픽 디지털 트윈’은 CCTV 만으로 차량, 보행자 등 도로 위 모든 객체를 감지 및 사고나 불법유턴 등 돌발상황을 분석, 필요한 교통 정보를 제공한다. 또한 실제 교통흐름 데이터로 광역 교통 네트워크 내 도로 간 유기적인 상관관계를 반영해 교통흐름을 개선 가이드를 제공한다.

'하이브리드 5G 모바일 에지 컴퓨팅(MEC) 플랫폼'은 CCTV 영상의 얼굴 표정, 제스처, 재난 상황 등을 인식해 위급상황에 대처할 수 있도록 돕는다. 예컨대 사람이 쓰러지거나 불꽃이나 연기가 나면 CCTV 카메라가 이를 인식해 관제센터에 즉각 알려주는 식이다. 이 솔루션의 안면인식 기술은 병원에서 환자를 찾거나 놀이공원에서 미아를 찾는데도 활용이 가능하다.

KT는 누구나 쉽게 K팝 댄스를 즐길 수 있는 AI 기반 실감형 서비스 '리얼 댄스'도 선보인다. ‘리얼 댄스’는 강사의 댄스 영상을 보고 직접 춤을 추면 얼마나 유사하게 따라 했는지 AI가 평가해준다. 이 뿐만 아니라 얼마나 활동적으로 춤을 추었는지 수치화해 보여주며, 칼로리 소모량을 예측해 알려준다.

AI로 네트워크 품질을 높이는 기술도 공개한다. 세계 최초 AI 기반 5G 운용 솔루션인 ‘닥터 와이즈(WAIS)’는 AI 자체적으로 5G 기지국 상태를 점검해 품질 이상유무를 확인하고, 장애 원인을 빠르게 파악할 수 있도록 해준다.

AI방역로봇 처음 공개

로봇존에서는 코로나19 시대에 필요한 ‘AI 방역로봇’을 처음으로 공개한다. AI 방역로봇은 다중이용시설, 공공시설 등에서 무인으로 24시간 상시 방역체계를 지원한다. 자율주행로봇이 이동하면서 공기 정화와 공기 중 부유 바이러스와 세균은 플라즈마 방식으로 살균한다.

향후 AI 방역로봇은 공기질 빅데이터 플랫폼 ‘에어맵 코리아’와 함께 실내 공기 오염도를 실시간 감지하는 기능이 추가될 예정이다. KT는 공기질 관리 등 친환경 서비스 가치 확장을 위해 올해 1월 14개 기관이 함께하는 AI Green 생태계 환경DX 원팀을 구성하기도 했다.

통신환경을 개선해주는 기술도 있다. 6GHz 주파수 지원 와이파이로 실내 로봇 통신환경을 제공하는 ‘기가 와이파이 홈 6E’를 공개한다. 홈 AP-안드로이드TV 기반의 셋톱박스-AI기가지니가 하나로 구성돼 있는 차세대 통합 단말 ‘에스-박스(S-Box)’를 선보인다. 또한 로봇과 서버간 끊김 없는 통신환경을 제공해 엘리베이터에서도 호출이 가능한 ‘기가 아토(Atto)’를 체험할 수 있다.

‘지능형 사물인터넷(AIoT) 전동 휠체어’는 AI와 사물인터넷(IoT) 기술을 접목해 전동 휠체어의 원격 관제와 응급콜(e-Call) 기능, 그리고 주행 중 장애물이 있으면 피하거나 멈추는 ‘보조자동주행’ 기능을 제공한다. ‘5G IoT 라우터’는 응급차량이나 버스 등에서 5G 신호를 와이파이 신호로 바꿔 원활한 통신환경을 제공한다.

KT그룹·파트너존에서는 KT의 그룹사인 알티미디어와 협력사인 아이디어링크, 코아소프트의 기술과 서비스를 선보인다.

양율모 KT 전무는 "MWC 2022는 KT가 2020년 디지털 플랫폼 기업으로 변화를 선언한 이후 처음으로 서는 글로벌 무대인 만큼 AI 및 로봇을 중심으로 다양한 DX 솔루션을 준비했다"면서 "이번 전시는 KT가 통신 사업자에서 디지털 플랫폼 기업으로 변모했다는 것을 알리는 기회이자 한국이 IT 강국을 넘어 DX 선도국으로 발돋움하는 전환점이 될 것"이라고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr