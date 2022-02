"운수회사 점검 및 사후관리, 교통사고 감소에 기여"

교통사고 난 운수업체, 점검 후 사상자수 24.4% 감소

[아시아경제 조강욱 기자] 운수회사에 대한 점검 및 사후관리가 교통사고를 줄이는데 큰 기여를 한 것으로 나타났다.

26일 한국교통안전공단에 따르면 2020년 교통사고가 발생한 326개 운수회사를 대상으로 교통수단안전점검 및 사후관리를 실시한 결과, 사상자 수가 24.4%(3014명→2279명) 감소한 것으로 집계됐다.

공단은 일정 기준 이상 사고가 발생한 운수회사를 대상으로 운영은 물론 운전자·운행·교육·교통사고 및 자동차 관리 등을 점검하고, 미흡한 항목에 대해 관할 지자체에 행정처분을 건의하고 있다.

그 결과, 2020년 점검회사의 사망자수는 102명이었으나, 점검 이듬해에는 18명으로 82.4% 급감했다.

또 교통사고 발생건수는 2020년 1900건에서 2021년에는 1547건으로 평균 18.6% 줄었다. 택시(-31.8%), 화물(-28.2%), 버스(-8.2%) 순으로 감소했다.

특히 교통안전 컨설팅 및 안전용품 지원 등 사후관리를 집중 실시한 결과, 2019년과 2020년 연속 점검 대상이었던 위험군 회사(43개사)가 2021년 점검대상에 포함된 수는 12개사로 72.1%나 감소한 것으로 나타났다.

점검 및 사후관리를 통해 교통사고가 크게 감소함에 따라 국토교통부는 지난해 7월 '교통안전법'을 개정해 교통수단안전점검 대상(1건의 교통사고로 중상자 3명 이상→2명 이상)을 강화한 바 있다.

아울러 최근 교통사고가 증가하고 있는 자동차대여사업자(렌터카)도 교통수단안전점검 대상에 포함시키기 위해 관련법을 개정 중에 있다.

권용복 공단 이사장은 "1970년 통계 작성 이후 지난해 처음으로 교통사고 사망자수가 2000명대로 진입해 큰 성과를 이뤘지만, 사업용 자동차 사망자수는 여전히 전체의 19% 수준을 유지하고 있다"면서 "올해 운수종사자 휴식시간 준수 및 운전 중 동영상 시청 금지, 교차로에서 일시정지 후 우회전 등 안전한 교통문화를 구축하는데 최선을 다 하겠다"고 말했다.

