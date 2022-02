오후 2시부터 5시 김대중컨벤션센터서

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 서구청장 출마를 준비 중인 배인수 전 서창농협 조합장이 내달 1일 출판기념회를 연다.

오후 2시부터 5시까지 김대중컨벤션센터 4층에서 열리는 출판기념회를 통해 저서 ‘광주 서구 재발견’을 소개하고 서구의 미래비전에 대해 밝힐 예정이다.

5선 조합장의 경험을 토대로 서구민의 일자리 걱정을 덜 방법에 대해서도 소개한다.

이번 출판기념회는 코로나19 방역 기준에 준수해 참석자 안전을 최우선으로 진행한다.

백신 접종이 완료자만 참석이 가능하며 당일 원만한 진행을 위해 별도 방역업체를 섭외해 진행할 계획이다.

