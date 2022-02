[아시아경제 이창환 기자] 26일 오후 6시까지 코로나19 확진자가 13만명 넘게 나왔다.

각 지방자치단체에 따르면 이날 0시부터 오후 6시까지 전국 17개 시도에서 코로나19 확진 판정을 받은 사람은 13만2319명이다.

전날 같은 시간 13만5986명보다 3667명 적다.

신규 확진자는 수도권에서 7만9207명(59.9%), 비수도권에서 5만3112명(40.1%) 나왔다.

시도별로는 경기 4만493명, 서울 2만9932명, 인천 8782명, 부산 8213명, 경남 7125명, 대구 5637명, 경북 5287명, 광주 4053명 등이다.

