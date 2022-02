[아시아경제 이창환 기자] 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 러시아 침공 사흘째를 맞은 26일 아침(현지시간) 공개된 영상을 통해 건재를 알리며 저항 의지를 강조했다.

외신에 따르면 젤렌스키 대통령은 이날 영상을 통해 자신이 우크라이나 수도 키예프에 남아 있다면서 "우리는 무기를 내려놓지 않을 것"이라고 밝혔다.

그는 수도 키예프에 있는 자신의 집무실 밖에서 촬영된 셀피 형식의 비디오 영상을 통해 키예프에 머물 것이라며 이같이 말했다.

그는 "나는 아직 여기에 있다. 우리의 무기는 진실되기 때문에 우리는 무기를 내려놓지 않을 것이며 조국을 지킬 것"이라고 강조했다.

이어 그가 항복했거나 도망쳤다는 소문은 가짜 뉴스라고 비난했다.

