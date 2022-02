[아시아경제 이창환 기자] 선거 유세가 시끄럽다고 자원봉사자를 폭행한 40대 남성이 경찰에 입건됐다.

26일 경찰에 따르면 서울 노원역 인근에서 전일 오후 7시께 이재명 더불어민주당 후보의 거리 유세 자원봉사자 2명을 폭행한 40대 남성 A씨가 공직선거법 위반 혐의로 현행범 체포됐다.

현장에서 폭행을 말리던 또다른 시민 1명도 A씨로부터 폭행을 당한 것으로 전해졌다.

A씨는 선거 유세가 시끄럽다는 이유로 피해자들을 폭행한 것으로 알려졌다.

