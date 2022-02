[아시아경제 이관주 기자] 러시아군이 우크라이나 수도 키예프로 진격하는 가운데 26일(현지시간) 키예프의 한 군사 기지가 러시아군의 공격을 받았으나 우크라이나군이 격퇴했다고 BBC방송이 우크라이나 군 페이스북을 인용해 보도했다.

충돌은 페리모히 에비뉴(Peremohy Avenue)에서 발생한 것으로 전해졌다.

키예프 교외에서는 이날 오전 현재 폭발이 일어나는 등 충돌이 빚어지고 있다. CNN방송은 키예프 서쪽과 남쪽에서 큰 폭발 소리가 들렸다고 보도했고, 우크라이나 정보당국도 동부 교외 지역에서 충돌이 진행 중이라고 밝혔다.

