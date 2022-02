KTB네트워크, 주당 150원 현금배당…사명 '다올인베스트먼트'로 변경

[아시아경제 권재희 기자] KTB네트워크는 이사회를 열고 150억원 규모의 현금배당을 결의했다고 25일 밝혔다.

보통주 1주당 150원을 현금 배당하며, 시가 배당률은 2.8%다.

배당 관련 사항은 오는 3월 21일 열리는 정기주주총회를 통해 확정된다.

또한 KTB네트워크는 이번 정기주주총회에서 신규 사명을 '다올인베스트먼트'로 변경하는 안도 추진한다.

KTB네트워크 관계자는 "전사 역량을 수익 확대에 집중하고 있으며 양호한 성과를 바탕으로 기업가치를 제대로 인정받도록 하겠다"며 "자사주 매입을 포함한 다양한 주주환원 정책을 적극적으로 펼쳐나갈 계획"이라고 말했다.

한편 KTB네트워크는 지난해 영업이익 840억원, 순이익 648억원을 기록하며 사상 최대 이익을 달성한 바 있다. 앞서 올해 1월에는 30억원 규모의 자사주 매입을 결정, 곧바로 150억원 규모의 배당을 추진하며 주주가치 제고를 위한 활동을 이어가고 있다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr