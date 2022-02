키예프 시내 교전 시작된 듯…"총격·폭발음"(상보)

[아시아경제 이혜영 기자] 우크라이나 수도 키예프 시내에서 25일(현지시간) 오전 러시아군과 우크라이나군의 교전이 시작된 것으로 보인다고 AFP통신이 보도했다.

AFP는 자사 기자가 키예프시 북부에 있는 오볼론스키 지역에서 소총이 발사되는 소리를 들었으며, 시민들이 몸을 피하려 달아났다고 전했다. 더 큰 폭발음은 시내 중심부까지 들렸을 것이라고 덧붙였다.

앞서 우크라이나 내무장관 보좌관인 안톤 게라슈첸코는 이날 새벽 러시아의 미사일 공격이 재개됐다며 오후 중 러시아군의 탱크가 키예프를 공격할 것이라고 경고했다.

그는 러시아가 빠른 속도로 키예프를 치고 들어올 것으로 전망하며 "이번 전쟁의 가장 힘든 날이 될 것"이라고 했다고 로이터통신은 전했다.

