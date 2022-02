김정재 의원 "포스코, 지주사 포항 이전 전격 수용 입장 밝혀"

[아시아경제 오현길 기자] 포스코가 그동안 포항 지역사회와 갈등을 빚어온 지주사 포항 이전이 추진될 것으로 예상된다.

김정재 국회의원은 25일 전중선 포스코 사장이 자신의 사무실을 방문해 포스코 지주사 주소 이전과 미래기술연구원 포항 설립에 대해 전격 수용의 입장을 전해왔다고 밝혔다.

김 의원에 따르면 전 사장은 현 사태에 대한 유감의 뜻을 밝히며 갈등 해결을 위해 포스코 지주사 포항 이전을 긍정적으로 추진키로 했다. 향후 이사회와 주주를 설득하고 의견을 수렴, 정관 변경을 통해 주소 변경을 추진한다.

또 포스코가 설립 예정인 미래기술연구원은 포항과 수도권의 이원체제로 운영체계를 구축키로 했다.

김 의원은 철강산업 경쟁력 강화와 안전을 위한 지속적인 설비 투자 확대, 2차전지·수소·바이오?IT 등의 신산업 투자를 통한 일자리 창출과 국가균형발전 이바지, 더 많은 소통을 통해 새로운 상생?협력 모델을 만들어가자는 요구를 포스코 측에 전달했다.

전 사장은 "포스코의 뿌리는 포항"이라며 "포항과 상생을 위해 더 많은 노력을 기울이겠다"고 밝혔다.

