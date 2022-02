전남대병원 위탁 운영 '광주지역장애인보건의료센터' 개소

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남대학교병원이 위탁 운영하는 광주광역시지역장애인보건의료센터(센터장 최인성 전남대 교수)가 개소식을 열고 지역장애인 건강보건관리 운영에 본격 돌입했다.

25일 전남대병원에 따르면 전날 열린 개소식에는 이용섭 광주시장, 안영근 전남대병원장, 진건 광주장애인총연합회 이사장, 이순화 광주여성장애인연대 회장 등 내외빈 30여명이 참석했다.

행사는 온라인 Zoom과 유튜브를 통해 생중계됐다.

광주장애인의료센터는 지역장애인의 건강보건관리사업 수행기관으로써 장애인의 건강권 및 의료 접근성 향상으로 위해 운영된다.

특히 ▲장애인 건강보건관리사업 ▲여성장애인 모성보건사업 ▲보건의료 인력 및 장애인·가족에 대한 교육사업 ▲건강검진·진료·재활 등 의료서비스 연계 제공 사업을 펼치게 된다.

센터의 서비스를 이용하기 위해서는 의료기관이나 보건소, 복지시설을 통해 센터로 접수 후 상담과 평가를 거쳐 관리 대상자로 선정이 되면 건강보건관리를 받게 된다.

최인성 센터장은 “지역장애인을 위한 보건의료의 거점으로서 유관기관과 원활한 연계를 통해 지속적인 교류와 상호작용을 할 수 있는 네트워크를 구축하겠다”고 밝혔다.

안영근 전남대병원장은 “의료 사각지대에서 고통받는 장애인들이 없도록 장애인들의 건강권과 의료 접근성 향상 등을 통합적으로 관리·지원하는 컨트롤타워 역할을 해줄 것을 기대한다”고 말했다.

한편, 센터는 전남대병원 연구동 4층에 위치해 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr