박범계, '李측 채팅방 참여'에 "정체 몰랐고 의견 안 남겨"(종합)

박범계, '李측 채팅방 참여'에 "의지 관계 없이 초대된 것"

[아시아경제 구채은 기자] 박범계 법무부 장관이 25일 더불어민주당 이재명 대선 후보의 선거운동용 '단체 채팅방'에 포함됐던 것과 관련, "방의 정체도 모르고 누가 들어와 있는지도 모르고 제가 의견을 남겨놓은 것도 없다"고 답했다.

박 장관은 이날 국회 법사위 현안질의에서 국민의힘 유상범 의원의 관련 질의에 "제 의지와 의사와 관계없이 초대됐다"며 이같이 말했다.

초대된 시점 등을 묻는 질문에는 "(초대받은 사실이) 기억이 안 나고 전혀 주목한 적 없기 때문에 구체적으로 말씀하시는 것에 대해 답을 드릴 수 없다"고 했다. 이어 "취재가 들어온다는 것을 듣고 나서 그때 보고 나갔다"며 "전혀 의심받을 일이 없었다. (글을 쓰거나 퍼 나른 적) 없다"고 밝혔다.

'왜 바로 나가지 않았느냐'는 질문에는 "이런 일들이 텔레그램 방에서도 네댓 차례 이상 있었고 카톡방에서는 20여 차례 이상 있었다"며 "오늘 아침에도 56명이 되시는 (방에서) 초대를 했더라"고 했다.

도이치모터스 관련 수사가 제대로 이뤄지지 않고 있다는 지적에 박 장관은 "이미 도이치모터스 사건에서 권오수 회장을 구속기소했다"며 "저는 상당한 정도의 성과를 올렸다고 생각한다"며 검찰 수사가 미진하다는 지적에 동의할 수 없다는 뜻을 밝혔다.

대장동 개발 비리 의혹 관련자들의 녹취록과 관련해서는 "현재까지 대장동과 관련해 특혜 부분이든 로비 부분이든 사법처리된 것의 기초는 대장동 녹취록"이라고 설명했다.

박 장관은 "이쪽이든 저쪽이든 대장동 사건과 관련해 녹취록에 기초해 특혜 부분과 로비 부분을 균형 있게 수사와 사법처리가 돼 왔기 때문에 그러한 내용들을 숨길 수 없다"며 "그렇기 때문에 수사기관은 정말로 철저하게 진상을 반드시 규명해야 된다"고 말했다. 검찰의 '봐주기 수사' 의혹을 공수처로 이첩할 계획은 없느냐는 질의에는 "현재까지 고려한 바 없다"고 말했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr