"아빠 꼭 돌아오세요"… 우크라이나 '예비군 소집'으로 가족 생이별

[아시아경제 나예은 기자] 러시아가 우크라이나를 동·남·북부에서 동시다발적으로 공격한 가운데, 이러한 사태로 피해를 본 민간인들의 사진과 영상이 확산되고 있다.

24일(현지시간) EHA뉴스, NDTV 등 외신에 따르면 최근 온라인 커뮤니티에서 우크라이나 군대에 소집된 아버지와 딸이 작별하는 영상이 공개돼 화제를 모으고 있다.

해당 영상에는 한 아버지가 입대 전 딸과 마지막 인사를 하는 장면이 담겼다. 그는 딸의 머리를 매만지고 모자를 씌워주고 입맞춤을 했다. 아버지는 딸과 아내를 껴안고 눈물을 흘렸고, 딸이 구조 버스를 탄 후에도 눈을 떼지 못한 아버지는 창문을 통해 하염없이 딸을 바라봤다.

EHA뉴스는 "러시아의 침공으로 우크라이나 방위군에 입대하기 전 한 아버지가 가족과 작별 인사를 나누며 울음을 터뜨리고 있다"고 전했다.

이에 대해 한 외신도 "어린 소녀는 어머니와 함께 키예프를 떠나고 있고, 아버지는 가족과 재회할 수 있을지 확신하지 못한 채 전쟁터에 남았다"고 설명했다.

한편 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 이날 국가 총동원령을 발령하면서 우크라이나 내 징집 대상자와 예비군 전체가 소집됐다. 이에 18~60세 남성 우크라이나인은 출국이 금지돼 자국 내 머물러야 한다. 여성과 남녀 아이들, 노인들만 보호소로 대피한 상황이다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 우크라이나 군사 시설만 폭격하고 있다고 밝혔으나 침공 첫날 군인과 민간인을 합쳐 최소 137명 이상이 사망한 것으로 전해졌다.

이에 젤렌스키 대통령은 이날(25일) 대국민 연설에서 러시아군의 공격이 민간과 군사 목표물을 모두 겨냥했다며 러시아 병력이 거의 모든 방향에서 진격을 했지만 우크라이나군에 저지당했다고 밝혔다. 이어 "오늘 키예프에 러시아군의 탱크 공격이 있을 것"이라고 말했다.

