[아시아경제 조현의 기자] 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 25일(현지시간) "러시아군이 이날 오전 4시(한국시간 오전 11시) 우크라이나에 대한 미사일 공격을 재개했지만 거의 모든 방향에서 진격을 막았다고 밝혔다.

젤렌스키 대통령은 이날 TV로 방송된 대국민 연설에서 "러시아군의 공격이 민간과 군사 목표물을 모두 겨냥했다"며 이같이 말했다고 주요 외신 등이 전했다.

그는 또 "조만간 적대행위 중단에 대한 러시아와 우크라이나 간 대화가 시작될 것"이라고 말했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr