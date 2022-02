정의당 "'박범계 李측 채팅방 참여', 문 대통령이 엄중 조치해야"

[아시아경제 이기민 기자] 정의당이 25일 이재명 더불어민주당 대선 후보의 선거운동용 단체 채팅방에 박범계 법무부 장관이 포함된 것과 관련해 "문재인 대통령의 엄중한 조치를 촉구한다"고 요구했다.

오현주 선대본부 대변인은 이날 서면 브리핑에서 "(박 장관의 단체 대화방 참여는) 공직선거법 제85조와 국가공무원법 제65조에 따른 선거 중립 위반을 다투는 매우 엄중한 사안이다. 강한 유감을 표한다"며 이같이 밝혔다.

오 대변인은 "민주당 선대위는 이 사태에 대해 '박 장관은 본인 의사와는 상관없이 초대됐다가 탈퇴했다'고 입장을 밝혔지만, 지난해 민주당 경선 때 만들어진 단체 대화방을 최근에 탈퇴한 것은 누가 봐도 심히 부적절한 처사"라고 꼬집었다.

이어 "대통령 선거가 치러지는 시기에 정부 부처의 장관이 특정 후보를 지지하는 온라인 단체 대화방에 버젓이 수개월 간 참여했다는 것은 있을 수도, 있어서도 안 되는 일"이라고 비판했다.

